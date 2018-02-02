İrem Derici alkolü fazla kaçırdı! Ayakta duramadı

İrem Derici Cihangir gecelerinde yakalandı. Son dönemlerde hasta olmasıyla gündeme gelen İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı.

Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan İrem Derici, düşme tehlikesi geçirdi.

Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu. Uzun süre arkadaşlarının kolunda yürümeye çalışan İrem Derici bir ara ayakta duramayarak düşme tehlikesi geçirdi.

İrem Derici muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi.

Şarkıcı İrem Derici, geçen yılın son günlerinde yoğun bakıma kaldırılarak tüm sevenlerini korkutmuştu. Son zamanlarda aşırı zayıflayan, iddialara göre günde sadece 2 bira ile beslenen İrem Derici apar topar yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce yoğun bakımdan çıkması beklenen İrem Derici'den güzel haber gelmişti.

Ardından 5-6 kilo aldığını ve daha sağlıklı olduğunu söylemişti. Ancak İrem Derici'nin son çekilen bu görüntüleri herkesin ağzını açık bıraktı.

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