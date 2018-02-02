MAGAZİN

İrem Derici alkolü fazla kaçırdı! Ayakta duramadı

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 14:39 | Son Güncelleme

İrem Derici arkadaşlarıyla Cihangir'de eğlenmeye çıktı. Alkolü fazla kaçıran İrem Derici ayakta durmakta zorlandı, zor anlar yaşadı

İrem Derici alkolü fazla kaçırdı! Ayakta duramadı

İrem Derici Cihangir gecelerinde yakalandı. Son dönemlerde hasta olmasıyla gündeme gelen İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı.

Yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan İrem Derici, düşme tehlikesi geçirdi.

Muhabirlerin kendisini çektiğini görünce de etrafa küfürler savurdu. Uzun süre arkadaşlarının kolunda yürümeye çalışan İrem Derici bir ara ayakta duramayarak düşme tehlikesi geçirdi.

İrem Derici muhabirlerin, ''Fazla mı alkol aldınız?'' sorusu üzerine ise oldukça gerildi.

Şarkıcı İrem Derici, geçen yılın son günlerinde yoğun bakıma kaldırılarak tüm sevenlerini korkutmuştu. Son zamanlarda aşırı zayıflayan, iddialara göre günde sadece 2 bira ile beslenen İrem Derici apar topar yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce yoğun bakımdan çıkması beklenen İrem Derici'den güzel haber gelmişti.

Ardından 5-6 kilo aldığını ve daha sağlıklı olduğunu söylemişti. Ancak İrem Derici'nin son çekilen bu görüntüleri herkesin ağzını açık bıraktı.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici irem derici sarhoş

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geçen güne kadar bana dua edin diyip yoğun bakımdan çıkamayan kız Allaha daha çok yönelecegine daha çok uzaklaşıp neler yapıyor yazık.
Diğer Haberler
Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Zeynep Demirel: Doğum sonrası depresyona girdim

Zeynep Demirel: Doğum sonrası depresyona girdim

Anıl İlter’den tokat krizi iddialarına yanıt

Anıl İlter’den tokat krizi iddialarına yanıt

Siyah İnci hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu

Siyah İnci hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu

Hande Yener nişanlısından ayrıldı!

Hande Yener nişanlısından ayrıldı!

Kim Kardashian yine adından söz ettirdi

Kim Kardashian yine adından söz ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.