İrem Derici, annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Annesi Jale Ediz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, “Annem ve ben" notunu düştü. İrem Derici, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.



Ünlü şarkıcının takipçileri ise "Annene benziyorsun" yorumları yaptı.



