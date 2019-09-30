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İrem Derici, annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 00:57 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının annesiyle olan benzerliği dikkat çekti.

İrem Derici, annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Annesi Jale Ediz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, “Annem ve ben" notunu düştü. İrem Derici, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcının takipçileri ise "Annene benziyorsun" yorumları yaptı.

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İrem Derici irem derici annnesi

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