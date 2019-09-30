İrem Derici, annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Annesi Jale Ediz ile birlikte \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlayan Derici, \u201cAnnem ve ben" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130rem Derici, annesine olan benzerli\u011fiyle dikkat \u00e7ekti. \n\n\n\n\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n takip\u00e7ileri ise "Annene benziyorsun" yorumlar\u0131 yapt\u0131.\nAntalya'da nefes kesen operasyon! B\u00f6yle yakaland\u0131Tarkan'\u0131n Harbiye maratonu bilan\u00e7osu: '50 bin ki\u015fi, 162 \u015fark\u0131'Son payla\u015f\u0131m\u0131 olay oldu! Kilolar gitti
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