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  4. İrem Derici'den konser sonrası olay sözler: "Herkesin k...ını ısırmak istiyorum!"

İrem Derici'den konser sonrası olay sözler: "Herkesin k...ını ısırmak istiyorum!"

23.07.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, İzmir'in Çeşme ilçesinde verdiği konserin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sivri dili ve espri paylaşımlarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici'nin düştüğü not görenleri gülümsetti. İşte Cem Belevi ile ayrıldıktan sonra konserden konsere koşan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin çok konuşulan o paylaşımı...

İrem Derici'den konser sonrası olay sözler: "Herkesin k...ını ısırmak istiyorum!"

İrem Derici'nin sosyal medya paylaşımı olay oldu. 22 Haziran Cuma günü İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, orada olan herkese konser sonrası yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

irem derici

İREM DERİCİ HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLÜMSETTİ

Sivri dili, aykırı açıklamaları ve esprili paylaşımlarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşım takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti.

irem derici

HAYRANLARINA ÖYLE BİR TEŞEKKÜR ETTİ Kİ...

2010'dan bu yana "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İrem Derici

"Dün, konserimize gelen herkesin kıçını ısırmak istiyorum, o kadar eğlendim ki!

Yakın zamanda tekrar görüşeceğiz bebeksuları!"

irem derici

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İrem Derici çeşme
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