İrem Derici'den konser sonrası olay sözler: "Herkesin k...ını ısırmak istiyorum!"

İrem Derici'nin sosyal medya paylaşımı olay oldu. 22 Haziran Cuma günü İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, orada olan herkese konser sonrası yaptığı paylaşımla teşekkür etti.
Sivri dili, aykırı açıklamaları ve esprili paylaşımlarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşım takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti.
2010'dan bu yana "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dün, konserimize gelen herkesin kıçını ısırmak istiyorum, o kadar eğlendim ki!
Yakın zamanda tekrar görüşeceğiz bebeksuları!"
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