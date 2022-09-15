İrem Derici derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: "Tablo musunuz acaba?"

Sevilen sanatçı İrem Derici'nin derin göğüs dekolteli pozları sosyal medya gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli pozuyla konuşulan sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.

İREM DERİCİ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA SOSYAL MEDYAYI YIKTI!

Derici, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaştı. 34 yaşındaki sanatçının paylaşımına takipçilerinden binlerce yağdı.

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde sarı renkli ve dekolteli elbisesiyle çekildiği pozla yorum yağmuruna tutulmuştu.

"TABLO MUSUNUZ ACABA?"

Ünlü ismin fotoğrafına takipçilerinden pek çok yorum gelirken, bazı takipçileri "Tablo musunuz acaba?" "Vay arkadaş", "Hastanız" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Derici'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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