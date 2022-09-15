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İrem Derici derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: "Tablo musunuz acaba?"

15.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici konserlerine son hız devam ederken, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son dönemde iddialı ve cüretkar pozlarıyla dikkat çeken Derici, son olarak derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

İrem Derici derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: "Tablo musunuz acaba?"

Sevilen sanatçı İrem Derici'nin derin göğüs dekolteli pozları sosyal medya gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli pozuyla konuşulan sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.

İREM DERİCİ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA SOSYAL MEDYAYI YIKTI!

Derici, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaştı. 34 yaşındaki sanatçının paylaşımına takipçilerinden binlerce yağdı.

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde sarı renkli ve dekolteli elbisesiyle çekildiği pozla yorum yağmuruna tutulmuştu.

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"TABLO MUSUNUZ ACABA?"

Ünlü ismin fotoğrafına takipçilerinden pek çok yorum gelirken, bazı takipçileri "Tablo musunuz acaba?" "Vay arkadaş", "Hastanız" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Derici'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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