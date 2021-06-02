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İrem Derici,Enis Arıkan ve Buray’ın yer aldığı doğum günü partisine polis baskını!

02.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir pandemi tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranlar kapalı, aynı zamanda sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Bu süreçte ünlüler, kuralları ihlal edenlere karşı sık sık isyan eden ve evde kal çağrısı yapıyordu. Geçtiğimiz gün alınan yeni kararların ardından açılan kafe ve restoranlara herkes akın etmeye başladı. Bu isimlerin arasında Cem Belevi, Enis Arıkan, Buray ve İrem Derici yer aldı.

İrem Derici,Enis Arıkan ve Buray’ın yer aldığı doğum günü partisine polis baskını!

Önceki gün bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya gelen İrem Derici, Derya Uluğ, Buray, Cem Belevi, Enis Arıkan ve daha bir çok ünlü isim bir restoranda keyifli bir zaman geçirdi. Ancak sokağa çıkma saatini aşan bu eğlence ünlülere pahalıya patladı. Saati epey geçiren ünlülerin doğum günü partisine polis baskını düzenlendiği iddia edildi...

PARTİLERİNİN SONU HÜSRAN İLE BİTTİ

Uzun süredir yasaklar nedeniyle sosyalleşemeyen ve bir araya gelemeyen, ünlü isimler bir parti organizasyonu ile yan yana geldiler. Bir araya gelen ünlü isimler adeta ayrı kaldıklarının acısını çıkarırcasına şarkılar söyleyip, felekten bir gece geçirdiler. Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Buray, Cem Belevi, Enis Arıkan gibi sanat camiasından isimlerin bulunduğu parti, yasakların başladığı 22.00'dan sonrasında da devam etti. Keyifli gecelerinden sık sık paylaşım yapan ünlü isimlerin partilerinin sonu hüsran ile bitti.

Enis Arıkan, İrem Derici ve Buray’ın yer aldığı doğum günü partisine polis baskını!

CEZADAN KAÇAMADILAR

İddiaya göre göre başındaki ekiplerin restoranın hala açık olduğunu fark edince, ne olup bittiğini anlamak için mekana girdi. Polisleri gören ünlü isimlerin ise mekanın ormanlık bir alana çıkan kapasından kaçmaya çalıştıkları ancak çabalarına rağmen polisler tarafından yasağı ihlal ettikleri gerekçesi ile cezai işlem yapıldığı öne sürüldü.

irem derici

DAHA ÖNCEDE YASAĞI DELMİŞTİ

Öte yandan partide boy gösteren şarkıcı İrem Derici’nin bu cezası da değildi. Geçtiğimiz aylarda 6 arkadaşı ile birlikte Caddebostan sahilinde maskesiz ve sosyal mesafesiz otururken görüntülenen ünlü şarkıcı, muhabirlere ‘istediğiniz yere şikayet edin’ sözleriyle çıkışmıştı. Olayın ardından Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İrem Derici’ye para cezası verildiğini açıkladı.

Enis Arıkan, İrem Derici ve Buray’ın yer aldığı doğum günü partisine polis baskını!

Yapılan açıklamada, "Elde edilen tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici’ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi Derya Uluğ Enis Arıkan İrem Derici
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanatçıya ve müzisyene destek isteyen aynı zamanda evde kal diye sonra parti yapan zihniyetten ne bekliyordunuz ki zaten

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