İrem Derici, Ferhat Göçer, Koray Avcı, Sinan Akçıl... Ünlü isimlerin hepsi sahne alacak! 29 Ekim'e özel İBB'nin ücretsiz konser etkinlikleri

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları için İstanbul’da büyük bir konser takvimi hazırlandı. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kentin birçok ilçesinde ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. İrem Derici, Ferhat Göçer, Koray Avcı, Madrigal, Kubat ve Sinan Akçıl gibi ünlü sanatçılar farklı noktalarda sahne alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla gerçekleşecek konserlerde binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu yaşayacak.

29 EKİM 2025 İSTANBUL KONSER TAKVİMİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da İstanbul genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında megakentin birçok noktasında ücretsiz konserler düzenlenecek. Milyonlarca vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyip sevilen sanatçıların şarkılarına eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ’TA CUMHURİYET SENFONİSİ

İBB Kent Orkestrası, 29 Ekim Çarşamba akşamı Beşiktaş’ta sahne alacak. “Cumhuriyet Senfonisi” konserinde Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi sanatçılar yer alacak. Konser 19.30’da başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

ASYA YAKASI’NDA 29 EKİM KONSERLERİ

Ataşehir AKOM önünde Cumhuriyet coşkusu erken saatlerde başlayacak. 17.00’te Fatma Parlakol, 19.30’da DJ Emir Yazgan ve 21.00’de Ferhat Göçer sahneye çıkacak. Kadıköy’de ise OZBİ, Terminal Kadıköy sahnesinde saat 18.30’da müzikseverlerle buluşacak. Sancaktepe Akbudak Sokak’ta Feridun Düzağaç 20.00’de sahne alırken, Taşdelen Cemal Güngör Parkı’nda İrem Derici 21.00’de konser verecek.

AVRUPA YAKASI’NDA 29 EKİM COŞKUSU

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Kubat saat 20.00’de sahne alacak. Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda Sinan Akçıl 20.30’da hayranlarıyla buluşacak. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda ise Koray Avcı 21.30’da sahneye çıkacak. Bağcılar Meydanı’nda 19.30’da Ahiyan, ardından İlyas Yalçıntaş konser verecek.

MALTEPE VE SİLİVRİ’DE CUMHURİYET GECESİ

Madrigal, 29 Ekim akşamı Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Konser 20.45’te başlayacak. Silivri Sahili’nde ise PAU grubu 20.00’de müzikseverlerle buluşacak. Sarıyer Meydanı’nda Selçuk Balcı’nın konseri 20.00’de başlayacak ve Karadeniz ezgileriyle Cumhuriyet coşkusu yaşatacak.

29 EKİM’DE İSTANBUL’DA KONSERLER ÜCRETSİZ

İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenlenecek bu konserlerin tamamı halka açık ve ücretsiz olacak. Katılımcıların yalnızca konser saatlerinden önce etkinlik alanlarında yerlerini almaları gerekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, İstanbul’un meydanlarında marşlar, şarkılar ve bayraklarla kutlanacak.

*Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri resmi etkinlik duyuruları