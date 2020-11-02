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İrem Derici: Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyacım yok

02.11.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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İrem Derici: Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyacım yok

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Derici'ye Demet Akalın'ın "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri hatırlatıldı. Şarkıcı, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İrem Derici, geçtiğimiz gün arabasıyla Bebek sahilinde görüntülendi. Derici, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" dedi.

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Evini taşıdığı için yürüyecek alan bulamadığını belirten 33 yaşındaki şarkıcı, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" şeklinde konuştu.

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"İNSANLAR BENDEN KORKSUN"

Geçtiğimiz aylarda İrem Derici, Harbiye'de oturduğu evinin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla takıntılı bir hayranından şikayetçi olmuştu.

Derici, muhabirlerin "Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu?" sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" diyerek cevap verdi.

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