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İrem Derici ile Genco Ecer aşkı bitti mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

İrem Derici ile Genco Ecer aşkı 1 hafta sürdü. Yollarını ayıran çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.

İrem Derici ile Genco Ecer aşkı bitti mi?

İrem Derici, geçen günlerde kendisi gibi şarkıcı olan Genco Ecer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bundan 1 hafta önce basının karşısına el ele çıkan ikili, neşeli pozlar vermişti.

İrem Derici ile Genco Ecer, dün yollarını ayırdı ve birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.

İkilinin aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden ilişkilerine, daha fazla kırılmamak adına nokta koyduğu iddia edildi.

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"2 AY ÖMÜR BİÇMİŞTİ"
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz ile Danla Bilic'in Youtube kanalına konuk olan Derici, ilişkisi hakkındaki soruları yanıtlamıştı. Şarkıcı, yeni aşkıyla 15 gündür birlikte olduğunu söyleyince Durmaz, ''Peki ne kadar ömür biçiyorsun?'' sorusunu yöneltti. Soru üzerine Derici, ''Bilmiyorum, 2 ay olabilir'' yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Genco Ecer sevgili

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