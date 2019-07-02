MAGAZİN

İrem Derici kilo eleştirilerine yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

İrem Derici podyumda yürüdü kiloları eleştiri konusu oldu. Derici kendisini kiloları üzerinden eleştirenlere "Halimden memnunum" yanıtını verdi.

İrem Derici kilo eleştirilerine yanıt verdi

İrem Derici defilede podyumda yürümesini ve kilolarını eleştirenlere sağlık vurgusu yaptı.

Bir dönem anoreksiya (yeme bozukluğu) ile başı dertte olan ve 42 kiloya kadar düşen Derici “Halimden memnunum” dedi. İşte Derici açıklaması:

"Dün dünyalar güzeli kızların arasında, hiç de formda olmadığım ama bunu aşırı umursamadığım bir dönemde, yıllardır hiç tanışmamamıza rağmen benimle tüm tasarımlarını paylaşan @cihannacar @cihan.nacar için podyumda yürüdüm. Dost ricasına çiğ tavuk yenir. Lakin gel gör ki dünden beri ay ne yorumlar, ne yorumlar...

Öyle bir halet-i ruhiyedeyim ki, çok uzun yıllardır sahip olmadığım bir iç huzur ve kendimle barışıklık durumu, şaka gibi bunu hissetmek çünkü böyle hissedebilmek için nice kişisel gelişim kitabı, nice psikiyatrist ve yıl heder ettim. Lakin sağlıkla sınanmak var ya, işte sanırım o bütün kafa yapısını değiştiriyor.

Bir musibet bin nasihatı tokat manyağı yapıyor. Kompleks insanı içten içe yiyen bir virüs, öldürün onu."

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