İrem Derici'nin yeni imajı olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan İrem Derici'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay yarattı.

Siyah perukla poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici hayranlarını ikiye böldü.

"DEĞİŞİMDEKİ HIZINA YETİŞEMİYORUZ"

Zayıflığı yüzünden uzun süre hastanede yattıktan sonra tekrar sağlığına kavuşan şarkıcı İrem Derici, siyah peruklu fotoğrafını instagram hesabından paylaştı. Derici'nin yeni imajına kimi takipçileri ise "Yakışmış" yorumlarını yaptı.

Daha sonra sarı saçlı halini paylaşan Derici'nin takipçileri "Değişimdeki hızına yetişemiyoruz" yorumlarında bulundu.

Güzel şarkıcı İrem Derici depresyon haberlerine esprili paylaşımlarla cevap vermişti.



