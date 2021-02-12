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İrem Derici piknikte! 'Size kalmadı bakanlık arayın'

12.02.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Sahilde sosyal mesafeye dikkat etmeden piknik yapan İrem Derici muhabirlere sert çıktı. Derici "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki gösterdi.

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. Derici kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.

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"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı. (DHA)

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