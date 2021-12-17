İrem Derici silikonlarıyla ilgili yapılan yorumu paylaştı

İddialı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici her fırsatta göğüslerinde silikon olduğunu söylüyor. Dudakları dışında neredeyse her yerine estetik olduğunu itiraf eden Derici bir sosyal medya kullanıcısının yorumunu paylaşarak dikkat çekti.

Derici dolar ve euro'nun rekor üstüne rekor kırmasıyla ilgili yapılan esprili paylaşımı kendi hesabında paylaşmaktan çekinmedi.

Paylaşımda "Ay İrem Derici'nin memeleri ne kadar değerlendi farkında mısınız? Çalmasalar bari kadının memelerini" yazıyordu.



