MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici silikonlarıyla ilgili yapılan yorumu paylaştı

İrem Derici silikonlarıyla ilgili yapılan yorumu paylaştı

17.12.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek paylaşımları, gerek özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, dolar ve euro'nun artmasına dair yapılan yorumlarda adını görünce sessiz kalmadı. Derici silikonlarıyla ilgili yapılan yorumu paylaştı.

İrem Derici silikonlarıyla ilgili yapılan yorumu paylaştı

İddialı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici her fırsatta göğüslerinde silikon olduğunu söylüyor. Dudakları dışında neredeyse her yerine estetik olduğunu itiraf eden Derici bir sosyal medya kullanıcısının yorumunu paylaşarak dikkat çekti.

Derici dolar ve euro'nun rekor üstüne rekor kırmasıyla ilgili yapılan esprili paylaşımı kendi hesabında paylaşmaktan çekinmedi.

İrem Derici'den dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınızİrem Derici'den dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız

Paylaşımda "Ay İrem Derici'nin memeleri ne kadar değerlendi farkında mısınız? Çalmasalar bari kadının memelerini" yazıyordu.

Ekran Alıntısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Riskli ameliyat başladı! Ameliyathanenin önünden paylaştıRiskli ameliyat başladı! Ameliyathanenin önünden paylaştı
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltında

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltında

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.