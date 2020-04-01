İrem Derici 'şiştim' dedi harekete geçti

Koronavirüsü salgını nedeniyle sağlıklı kalabilmek adına kendisini ev karantinasına alan İrem Derici, karantinadaki 22. gününde psikolojik olarak ne durumda olduğunu ortaya koydu.

Karantina günlerinde çoğunlukla TBT paylaşımlarında bulunan Derici, evde olsa da yeni fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıkmak istedi ve selfielerini görücüye çıkardı.



Derici, şu satırları yazdı: “Evet gün 22! Anamızın karnından Nihat Odabaşı ile doğmadık. Evdeysek de kendi kendimizi çekeriz. Şiştim #tbt koymaktan yeter be!”



