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  4. İrem Derici süper minili poz verip isyan etti: Sevilmek istiyorum kardeşim

İrem Derici süper minili poz verip isyan etti: Sevilmek istiyorum kardeşim

27.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın ardından soluğu tatilde alan İrem Derici'nin yalnızlık canına tak etti. Cesur pozlarını paylaşan Derici "Bu kız neden yalnız?" diyerek isyan etti.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından soluğu Antalya'da alan İrem Derici, tatile Bodrum'da devam ediyor.

Yaptığı bikinili pozlarıyla dikkat çeken Derici son olarak süper mini elbisesiyle pozlar verip yalnızlığına isyan etti. Derici paylaşımına "Bu kız neden yalnız ya beton gibi kadın yalnız ölecek" yazdı.

Ekran Alıntısı

Derici daha sonra bir video çekerek "Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. İsyan ediyorum artık ya; sevilmek istiyorum kardeşim" dedi.

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Evli arkadaşlarıyla tatil yapan Derici'nin yalnızlık canına tak etti. Paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren Derici'nin süper minili pozlarına ise beğeni yağdı.
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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici tam kapanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
çok çirkinsin mümkün degil ..........hoşçakal
Sen hiç aynada kendine baktın mı !!
Allah ıslah etsin

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