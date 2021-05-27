İrem Derici süper minili poz verip isyan etti: Sevilmek istiyorum kardeşim

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından soluğu Antalya'da alan İrem Derici, tatile Bodrum'da devam ediyor.

Yaptığı bikinili pozlarıyla dikkat çeken Derici son olarak süper mini elbisesiyle pozlar verip yalnızlığına isyan etti. Derici paylaşımına "Bu kız neden yalnız ya beton gibi kadın yalnız ölecek" yazdı.

Derici daha sonra bir video çekerek "Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. İsyan ediyorum artık ya; sevilmek istiyorum kardeşim" dedi.

Evli arkadaşlarıyla tatil yapan Derici'nin yalnızlık canına tak etti. Paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren Derici'nin süper minili pozlarına ise beğeni yağdı.





