İrem Derici yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Saç rengini siyaha boyayan ve imajını değiştiren İrem Derici son halini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk olarak saçlarını boyadığı fotoğrafını paylaşan İrem Derici, 'Artık siyaha dönüyorum' notunu düştü. Bir kaç saat sonra ise Derici yeni imajıyla ilk fotoğrafını paylaştı. Daha önce sarı tonlarında olan saç rengini siyaha döndüren ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

Derici'nin son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bazı yorumlarda siyah saçın yakıştığı yazılırken, çok sayıda takipçisi ise sarı renkte kalması gerektiğini yazdı.

DEPRESYONDA İDDİALARINA YANIT VERDİ

İrem Derici depresyona girdiği iddialarına da bir kez daha yanıt verdi. Çıkan haberlerin ardından Derici bir süre Antalya'da tatil yapmıştı. Derici, 'Depresyona girdi haberleri yanlış. Sadece kendimi dinledim, yaş 31 oldu, eski günleri özlemeye başladım. Hastaneye yatmadım. Yatsam, zaten söylerim. Şu anda yaşadığımız dünya zaten tımarhane. Bir psikologla görüşüyorum ama... Oturuyorum karşısına, klişe değil konuşmalarımız, ben espri yapıyorum karşılıklı gülüyoruz, 1 saat sonra çıkıyorum doktorun yanından' sözleriyle iddialara da açıklık getirdi.





