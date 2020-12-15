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İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca... 'Peygamber sabırlı...'

15.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca... 'Peygamber sabırlı...'

Sosyal medya paylaşımları ve dobra yorumlarıyla dikkat çeken İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca kendini tutamadı ve bir paylaşım yaptı. Derici'nin paylaşımları sosyal medyada dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Erdoğan açıklamasında "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaları gören şarkıcı İrem Derici paylaşımıyla olay oldu. Daha önce koranavirüs olan ve hastalığı atlatan Derici paylaşımlarıyla güldürdü.

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İrem Derici ilk paylaşımında "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor" yazdı.

Ekran Alıntısı

Derici ardından ise "Hep kızlar yazıyor" diyerek üzüntüsünü belirtti.

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