İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca... 'Peygamber sabırlı...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Erdoğan açıklamasında "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaları gören şarkıcı İrem Derici paylaşımıyla olay oldu. Daha önce koranavirüs olan ve hastalığı atlatan Derici paylaşımlarıyla güldürdü.

İrem Derici ilk paylaşımında "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor" yazdı.

Derici ardından ise "Hep kızlar yazıyor" diyerek üzüntüsünü belirtti.

