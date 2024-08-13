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  4. İrem Helvacıoğlu'na bomba partner! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

İrem Helvacıoğlu'na bomba partner! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 15:44
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Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Av’nin merakla beklenen yeni sezon dizisi için anlaşma sağlayan Helvacıoğlu'nun partneri de belli oldu.

MYNET-Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Baş Belası, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Yürek Çıkmazı gibi birçok başarılı projede yer alan İrem Helvacıoğlu şimdilerde yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Atv’nin merakla beklenen yeni sezon dizisi Kara Dut ile anlaşma sağlayan İrem Helvacıoğlu'nun partneri de belli oldu. Helvacıoğlu dizide başrolü yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile paylaşacak.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız son olarak “Esas Oğlan” dizisinde başrolde yer aldı. Gain’de yayınlanacak dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde bitecek. Yakışıklı oyuncu bu arada bir süredir başrol karakteri Tayfun için arayışın sürdüğü Tims&B’nin merakla beklenen dizisi “Kara Dut”la el sıkıştı.

ŞÜKRÜ

Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği, Sırma Yanık’ın yazdığı dizide Tayfun, İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Zuhal Erdem’in hayatına girecek ve ardından da bir dizi sır ve entrika beraberinde gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Şükrü Özyıldız
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