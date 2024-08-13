İrem Helvacıoğlu'na bomba partner! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

MYNET-Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Baş Belası, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Yürek Çıkmazı gibi birçok başarılı projede yer alan İrem Helvacıoğlu şimdilerde yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Atv’nin merakla beklenen yeni sezon dizisi Kara Dut ile anlaşma sağlayan İrem Helvacıoğlu'nun partneri de belli oldu. Helvacıoğlu dizide başrolü yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile paylaşacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız son olarak “Esas Oğlan” dizisinde başrolde yer aldı. Gain’de yayınlanacak dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde bitecek. Yakışıklı oyuncu bu arada bir süredir başrol karakteri Tayfun için arayışın sürdüğü Tims&B’nin merakla beklenen dizisi “Kara Dut”la el sıkıştı.

Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği, Sırma Yanık’ın yazdığı dizide Tayfun, İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Zuhal Erdem’in hayatına girecek ve ardından da bir dizi sır ve entrika beraberinde gelecek.