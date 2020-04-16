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  4. İrem Helvacıoğlu ve Eser Alp'ten ayrıldı mı? Şoke eden hareket

İrem Helvacıoğlu ve Eser Alp'ten ayrıldı mı? Şoke eden hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi. Güzel oyuncunun sevgilisi ile olan fotoğrafları sosyal medya hesabından silmesi iddiaları güçlendirdi.

İrem Helvacıoğlu ve Eser Alp'ten ayrıldı mı? Şoke eden hareket

Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisi yayımlandığı günlerde reytingleri alt üst etmiş ve dizide sahnelenen şiddet sahneleriyle de bir hayli konuşuldu. Dizide Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, başarılı performansıyla da bir hayli adından söz ettirdi.

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Güzel oyuncu oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da sık sık merak edildi. Eser Alp ile gözlerden uzak aşk yaşayan ünlü oyuncu son hareketiyle şaşırttı.
Helvacıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile olan fotoğraflarını sildi. Bu hareket herkes tarafından ayrılık kararı olarak yorumlandı.

Helvacıoğlu ve Eser Alp'ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Kısa bir zaman öncede ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla bizi göremiyorsunuz" demişti.

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