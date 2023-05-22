MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Basketbolcu Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu İrem Sak evleniyor

İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Basketbolcu Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu İrem Sak evleniyor

22.05.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz evlilik iddiaları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği Tülay karakteriyle hafızlara kazınan ve Güldür Güldür, Gülperi, Bir Aile Hikayesi ile Çukur gibi dizilerde oynayan İrem Sak'ın yakın zamanda nikah masasına oturacağı söyleniyor. Peki, İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Basketbolcu Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında?

İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Basketbolcu Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu İrem Sak evleniyor

İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz gündem oldu. Ünlü oyuncu İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından Furkan Korkmaz hakkında araştırma yapıyor. İşte NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen ünlü basketbolcu hakkında merak edilenler...

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi.

Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta oynamaktadır.

Ünlü basketbolcu 2,04 metre boyundadır.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Kokrmaz'ın profesyonel anlamda oynadığı takımlar ise şu şekilde:

2014-2016 Anadolu Efes
2016-2017 → Banvit (kiralık)
2017-günümüz Philadelphia 76ers

İREM SAK'IN SEVGİLİSİ FURKAN KORKMAZ İLE EVLİLİK HAZIRLIĞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ünlü oyuncu İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın evlilik yoluna girildiği öne sürüldü.

Takvim’de yer alan haberdeki iddialara göre İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz ailelerini tanıştırdı.

Ünlü çiftin, yakın zamanda nikah masasına oturacağı öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi torunlarını paylaştı! Beğeni yağdıAnnesi torunlarını paylaştı! Beğeni yağdı
Küçük bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduna övgü yağdıKüçük bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduna övgü yağdı
Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
İrem Sak Furkan Korkmaz irem sak furkan korkmaz furkan korkmaz irem sak Oyuncu evlilik sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

Taşeron işçiye müjde! Sona gelindi

Taşeron işçiye müjde! Sona gelindi

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.