İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Basketbolcu Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu İrem Sak evleniyor

İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz gündem oldu. Ünlü oyuncu İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından Furkan Korkmaz hakkında araştırma yapıyor. İşte NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen ünlü basketbolcu hakkında merak edilenler...

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi.

Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta oynamaktadır.

Ünlü basketbolcu 2,04 metre boyundadır.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Kokrmaz'ın profesyonel anlamda oynadığı takımlar ise şu şekilde:

2014-2016 Anadolu Efes

2016-2017 → Banvit (kiralık)

2017-günümüz Philadelphia 76ers

İREM SAK'IN SEVGİLİSİ FURKAN KORKMAZ İLE EVLİLİK HAZIRLIĞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ünlü oyuncu İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın evlilik yoluna girildiği öne sürüldü.

Takvim’de yer alan haberdeki iddialara göre İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz ailelerini tanıştırdı.

Ünlü çiftin, yakın zamanda nikah masasına oturacağı öne sürüldü.



