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İrem Sak'tan gelinlikli paylaşım! 'Çeyrek altın 506,04 olmuş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Can Bonomo'nun yeni klibinde oynayan İrem Sak; evde vakit geçirirken klipten kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İrem Sak'tan gelinlikli paylaşım! 'Çeyrek altın 506,04 olmuş'

Ünlü oyuncu İrem Sak ve Fatih Artman, kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun yeni şarkısı için kamera karşısına geçmişti. Güldür Güldür programının eski oyuncuları arasında yer alan irem Sak’ı farklı bir projede görmek ise hayranlarını çok sevindirdi!

Şu sıralar koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkmayan İrem Sak klip çekimlerinden kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Sak son olarak gelinlikli bir pozunu paylaşarak şunları yazdı:

"Bu kaçıncı çekim, bu kaçıncı gelinlik bilmiyorum. Ama çeyrek altın 506,04 olmuş..."

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Sak'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Uzun bir süre sonra bir projede yer alan İrem Sak, Behzat Ç dizileri ile tanıdığımız Fatih Artman ile birlikte Can Bonomo’nun ‘Sen Bunları Duyma’ isimli şarkısının klibinde yer aldı. İkili klipte ise bir çifti canlandırdı. Oldukça farklı bir hikayede yer alan İrem Sak ve Fatih Artman klibi çekerken eğlendiği anları sosyal medya hesaplarında takipçilerine paylaştılar!


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