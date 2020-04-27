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İrem Sak'tan güldüren Aşkı Memnu paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 09:37 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Sak gece yarısı paylaşımlarıyla beğeni topladı. Sak uyuyamayınca Aşkı Memnu izleyerek vakit geçirdi.

İrem Sak'tan güldüren Aşkı Memnu paylaşımı

Sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Aşkı Memnu eski bölümleri ile izleyicisi ile yeniden buluşuyor. Her bölümü olay olan diziyle ilgili karantinadaki İrem Sak'tan gece yarısı paylaşımı geldi.

Sak'ı uyku tutmayınca Sak kendini Aşkı Memnu dizisine verdi. İrem Sak yaptığı paylaşımla takipçilerini de güldürdü. Evden canlı yayın yapacak olan İrem Sak "Canlı yayında sadece Aşk-ı Memnu konuşmak istiyorum" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

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Ardından ise sabaha karşı eski bir fotoğrafını "konuşsana birtanem" notuyla paylaşarak beğeni topladı.

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İrem Sak'ın karantina günlerinde yaptığı her paylaşım beğeni topluyor.

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Anahtar Kelimeler:
aşkı memnu, irem sak,

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