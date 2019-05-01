MAGAZİN

İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda evini değiştiren ve yeni bir yere taşınan oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yeni evine dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası

Son olarak Güldür Güldür adlı komedi programında izlediğimiz ve bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu İrem Sak, her ne kadar yeni bir proje ile karşımıza çıkmasa da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız haftalarda yeni bir eve geçen Sak, buradan paylaşımlar yaparak takipçilerine yeni yaşamıyla ilgili bilgiler veriyor. Evinin penceresinden yolda çalışan işçilerin görüntülerini esprili bir şekilde paylaşan Sak bu defa da yatağında çektiği bir kareyi hesabından paylaştı. Yatak karesini, Türkçesi ‘Merhaba’ olan ‘Hi’ notu ile paylaşan İrem Sak böylelikle cesaret isteyen bir paylaşıma imza attı.


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irem sak instagram

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