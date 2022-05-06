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İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer ne iş yapıyor? İrem Tuncer kaç yaşında, nerelidir?

06.05.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Tuncer'in kim olduğu ve ne iş ile ilgilendiği merak ediliyor. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisi İrem Tuncer çıktı. Ebrar Karakurt özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sevgilisi İmge'den ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla konuşulan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu haber sonrası İrem Tuncer'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer ne iş yapıyor? İrem Tuncer kaç yaşında, nerelidir?

İrem Tuncer uzun süredir magazin gündeminde yer alan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile beraber olduğu ortaya çıktı. Karakurt, eski aşkı İmge'den ayrıldıktan sonra göndermeli paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Karakurt yeni sevgilisi oyuncu İrem Tuncer ile ilk kez paylaşımda bulundu. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer'in kim olduğu da bu haber sonrası merak konusu oldu.

EBRAR KARAKURT'UN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İrem Tuncer paylaşımlarıyla olay oldu. Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" diye paylaştı.

İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer ne iş yapıyor? İrem Tuncer kaç yaşında, nerelidir?

İREM TUNCER KİMDİR?

İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam ederek öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde sürdürmeye başladı. Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer ne iş yapıyor? İrem Tuncer kaç yaşında, nerelidir?

İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. “Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi” oyunlarında sahne aldı.

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Baraj dizisi Ebrar Karakurt
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