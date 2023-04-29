Irina Shayk dantelden süper mini elbisesiyle poz verdi! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Rus model Irina Shayk, moda dünyasının son yıllardaki en gözde isimlerinden biri. Her paylaşımı olay olan ünlü manken cesur ve iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Irina Shayk bu defa siyah dantelden süper mini bir elbise giydi ve birbirinden iddialı pozlar verdi. Ünlü mankenin göğüs dekolteli pozlarına binlerce beğeni geldi.

Ünlü isme takipçileri; 'Tam bir bebek', 'Çok iyisin', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Irina Valeryevna Şeyhlislamova ya da bilinen adıyla Irina Shayk, 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınıyor.

Shayk daha önce Ocak 2015'te sona eren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişkisi ile çok konuşulmuştu.



