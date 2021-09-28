Irina Shayk’ın seksi araba pozunu taklit eden Celeste Barber, sosyal medyada beğeni topladı

Ünlülerin sosyal medyada insanüstü güçlere sahip birer varlık olarak algılandığını söyleyen Barber kendi hesabından onların ikonik hale gelen fotoğraflarını ti’ye alıyor. Kusursuz güzellik kalıplarını yıkan paylaşımları sayesinde Barber dünyanın pek çok noktasından 8.4 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Sevilen komedyenin son hedefi ise Irina Shayk oldu.

“SEN DAHA İYİ YAPTIN”

39 yaşındaki komedyen, Irina Shayk’ın orijinal pozuyla yan yana yüklediği fotoğrafla dikkatleri çekti. Yılan derisi bir bisikletçi şortu ve leopar mayosuyla poz veren Barber, gönderisine “Teşekküler” notunu ekledi. Ünlü model Shayk ise, Barber’in pozuna “Sen daha iyi yaptın” yorumuyla destek oldu.



