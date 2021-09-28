Sosyal medya eleştirilerine fenomen isimden şaşırtan cevap! İç çamaşırıyla dans videosu çekti

Avustralya’da yaşayan sosyal medya fenomeni, Instagram üzerinden yaratılan güzellik algısına âdeta meydan okudu. Herkesin photoshop ve filtreler sayesinde birbirine benzemesinden şikayet eden Irby, en doğal halini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Vücudunun hayal edilen ölçülere sahip olmamasından gurur duyduğunu söyleyen Irby, kendisine yapılan sert yorumlara bir video ile cevap verdi.

“ONUNLA EĞLENİN”

Mayo ve bikini tasarımcısı olarak sık sık kendi koleksiyonlarını sosyal medya hesabından paylaşan Irby, en çok vücut hatları ve fazla kiloları nedeniyle eleştiriler alıyor. Bazı sosyal medya kullanıcılarının kendisi için balina kalıbını uygun gördüğünü ifade eden Irby, yorumlarında ise spor salonuna gitmesini tavsiye edenler için iç çamaşırıyla dans ettiği bir video yayınladı.

Geçen haftalarda dans videosunu Instagram’ın hikaye bölümünde paylaştığını ve çok sert mesajlar aldığını söyleyen Irby, bu sefer ise videonun daha uzun süre durması için gönderi olarak yayınladı. Videosuna Irby, “Sosyal medyadaki bu korkaklar beni korkutuyor! Bu dans videosunu geçen hafta hikayemde yayınladım ve sert yorumların miktarı çok saçmaydı. Birine isim takmak ve vücutları hakkında kamuoyu oluşturmak istiyorsanız, en azından gerçek profilinizi gösterecek cesaretiniz olsun. Bu, internetteki en düşük zorbalık şeklidir. Onları her yerde görüyorum. Ve insanların ruh sağlığını ciddi şekilde etkilediğini düşünüyorum. Bu hayaletlerin zihnimize girmesine gerçekten izin verebilmemiz çok yazık. Güçlü kal. Silkeleyin ve onunla eğlenin.” notunu ekledi.



