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Irina Shayk sahili yaktı geçti! 90’lar esintisi

09.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Fransız marka Jean Paul Gaultier'ın yeni sezon mayo-bikini kampanyasının yüzü oldu. Shayk, kampanyanın renkli mayolarıyla objektiflere Fransa sahillerinde poz verdi.

Irina Shayk sahili yaktı geçti! 90’lar esintisi

Rus model Irina Shayk, Fransız lüks marka Jean Paul Gaultier'in ‘Evidemment’ adını verdiği yeni sezon koleksiyonunun yüzü oldu. 36 yaşındaki ünlü model, markanın mayo-bikini kampanyası için objektif karşısındaydı.

Marka, yeni sezon mayo koleksiyonunda 90’lardan esinlenerek hem modern hem de dikkat çekici bir koleksiyona imza attı.

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Shayk, kampanyanın çekimleri için Fransa’nın sahillerinde objektif karşısına geçti.

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Shayk, çekimlerde kot pantolonunun içine yanları bağcıklı siyah bir mayo giyerek, saçlarını tepeden topladı ve neon sarı saç bandı taktı.

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