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Irina Shayk siyah bikinisiyle çömelip poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti!

20.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irına Shayk'ın müzik ve sanat festivali Coachella'da Leonardo DiCaprio ile iki kez görüntülenmesi aşk dedikodularını beraberinde getirmişti. Bu iddialarla gündemde olan model pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Irina Shayk siyah bikinisiyle çömelip poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzel model Irina Shayk'ın geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile yakınlaştığı iddia edilen Leonardo DiCaprio ile Coachella'da görüntülenmesi gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Hadid arkadaşını ünlü oyuncu için uyardı ve "Uzak dur" dedi.

Aşk iddialarına taraflardan bir açıklama gelmezken güzel model Shayk festivalin tozunu arttırmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz gün sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Irina Shayk bu sefer de siyah bikinisiyle fiziğini sergiledi.

Ekran Alıntısı
Çömelerek ve ayakta pozlar veren modeli görenler fotoğraflara beğeni yağdırdı.


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