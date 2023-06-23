Irina Shayk sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

Son olarak Hollywood’un en beğenilen ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile yakalanan Rus manken Irina Shayk, özel hayatı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son paylaşımıyla yine olay oldu.

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü model bu defa sütyensiz tarzıyla olay oldu. Göğüs uçlarını gizlemeyen ünlü modelin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin bu paylaşımına sosyal medyada; 'İnanılmaz', 'Harika görünüyorsun', 'Nefes kesici', 'Bu fotoğraflarını seviyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Irina Shayk, 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınıyor.

Düzgün fiziği çok sayıda ajansın dikkatini çekmiş, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı olmuştur.



