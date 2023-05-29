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  4. Irina Shayk tül detaylı elbisesiyle pozlarını paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Irina Shayk tül detaylı elbisesiyle pozlarını paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

29.05.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Victoria's Secret meleği Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nde kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettirdi. Rus model son olarak da Versace'nin arşivinden gelen ipek elbisesiyle fiziğini sergiledi. Model iç çamaşırının görünmesini de umursamadı.

Irina Shayk tül detaylı elbisesiyle pozlarını paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Cannes Film Festivali'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Modanın sınırlarını zorlayan Shayk, seksi tarzı ve sütyensiz seçimleriyle adından söz ettirmişti.

Rus model son olarak da sanki podyumda fiziğini sergiliyormuş gibi görünen pozlara imza attı. Eski bir Versace elbisesini giyen Irina Shayk pozlarıyla hayranlarını mest etti.

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İpek ve şifondan yapılmış dökümlü bir yakaya ve asimetrik bir kesime sahip elbisesiyle cüretkar pozlar veren model iç çamaşırının görünmesini dahi umursamadı.

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Irina, merhum tasarımcının kız kardeşine elbiseyi denemesine izin verdiği için de teşekkür etti ve "Arşivi açtığınız ve hayalimi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

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