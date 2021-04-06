Irina Shayk vücudunu sergilemekten çekinmedi

Irina Shayk, sergilemekten çekinmediği kusursuz fiziğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Pazartesi günü bir markanın defilesi için podyuma çıkan 35 yaşındaki model, sahne arkasından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı.

Fotoğraflarında maske takmayı ihmal etmeyen model, fotoğraflarına not olarak 'Fittingzzz' yazdı.

IRİNA SHAYK HAKKINDA

Irina Shayk’ın eski sevgilisi Bradley Cooper'dan Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızı var.

Kızına oldukça düşkün olan model, sevgilisinden ayrıldığında kızlarının velayetini paylaştılar. Bradley Cooper’la 2015'ten 2019'a kadar birlikteydi.

