MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Irina Shayk vücudunu sergilemekten çekinmedi

Irina Shayk vücudunu sergilemekten çekinmedi

06.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper model Irina Shayk, bir markanın defilesi için giydiği elbiseyle görenleri hayrete düşürdü. 35 yaşındaki modelin Instagram hesabından paylaştığı sahne arkası fotoğrafları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Irina Shayk vücudunu sergilemekten çekinmedi

Irina Shayk, sergilemekten çekinmediği kusursuz fiziğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

1

Pazartesi günü bir markanın defilesi için podyuma çıkan 35 yaşındaki model, sahne arkasından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı.

2

Fotoğraflarında maske takmayı ihmal etmeyen model, fotoğraflarına not olarak 'Fittingzzz' yazdı.

3

IRİNA SHAYK HAKKINDA

Irina Shayk’ın eski sevgilisi Bradley Cooper'dan Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızı var.

Kızına oldukça düşkün olan model, sevgilisinden ayrıldığında kızlarının velayetini paylaştılar. Bradley Cooper’la 2015'ten 2019'a kadar birlikteydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Dünya yansa umurunda değil! Boşanmanın ortasında...Dünya yansa umurunda değil! Boşanmanın ortasında...
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Diğer Haberler

Menajerimi Ara’nın Feris’i Canan Ergüder kansere yakalandı

Kanser haberi üzdü! 'Ameliyatım sonrası...'

Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

'Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum'

Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ın tatil fotoğrafları ortalığı yaktı geçti

Dünya yansa umurunda değil! Boşanmanın ortasında...

Kısmetse Olur'la tanınan Cansel Çördük son pozlarıyla olay oldu

Son pozları ve değişimi olay oldu

Ali Koç kimdir? Ali koçun sağlık durumu nasıl? Koronavirüs testi pozitif çıktı

Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Esra Erol'u şoke eden sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

Herkesi çileden çıkaran sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.