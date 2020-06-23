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  4. Irmak Ünal'ı yeni imajıyla görenler tanıyamadı

Irmak Ünal'ı yeni imajıyla görenler tanıyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 09:09 | Son Güncelleme

Spor salonlarında geçirdiği uzun saatler sonrasında son derece çarpıcı bir fiziğe sahip olan Irmak Ünal, bu defa kasları ile değil sarı saçları ile konuşuldu.

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile karantina günlerini takipçileri için daha keyifli bir hale getirdi. Kaslarını korumak adına evde kaldığı dönemlerde de sporunu aksatmayan Irmak Ünal, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kendisi hakkında bilgilendirdi.

Ekran Alıntısı

Ünal, yaptığı son paylaşımda ise sarı saçları ile takipçilerinin karşısına çıktı. ‘Yaz modu’ notunu düştüğü fotoğrafta arabasının içinde çektiği bir selfieyi paylaşan Irmak Ünal, oyuncu arkadaşlarının imajına gösterdiği şaşkınlık tepkilerine teşekkür etti.

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