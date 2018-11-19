YEMEK

İrmik helvası tarifi: Sütsüz ya da sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 19.11.2018 16:27 | Son Güncelleme

Ana malzemeleri irmik, un, şeker ve yağ olan irmik helvası sevilen bir Türk tatlısıdır. Güzel bir irmik helvası tatlısı için ölçü iyi ayarlanmalı ve belli bir kıvam tutturulmalıdır. Evdekilere, misafirlere ya da komşulara lezzetli bir irmik helvası yapmak isterseniz yazımızdaki klasik çam fıstıklı ve sütlü irmik helvası tarifi ile sütsüz veya dondurmalı gibi diğer alternatif irmik helvası tariflerinden faydalanabilirsiniz...

İrmik helvası tarifi: Sütsüz ya da sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

Sevilen bir Türk tatlısı olan irmik helvası çok temel malzemelerden yapılır. Kâğıt sütünde yapımı kolay gözükse de lezzetinin ve kıvamının tutturulması ustalık gerektirir. Bunun için irmik helvası tarifindeki ölçüler önemlidir. Sıcak ve soğuk olarak servis edilen irmik helvasının aşırı tatlı olmaması, tabakta dağılmaması ama ağızda dağılması istenir.

Geleneksel olarak cenazelerde de yapılan irmik helvasının sütlü, sütsüz, dondurmalı, çam fıstıklı çeşitleri vardır. Genellikle en klasik tarifte içine çam fıstığı katılır. Son yıllarda özellikle restoranlar da dondurmalı irmik helvası popüler bir tatlı haline gelmiştir. Peki irmik helvası nasıl yapılır? İşte çeşitli alternatifleri ile birlikte irmik helvası tarifleri...

ÇAM FISTIKLI İRMİK HELVASI TARİFİ (SÜTLÜ)

Özellikle sıcak servis edilmesi ile kış ayları için de güzel bir lezzet olan irmik helvası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 500 gram irmik
  • 250 gram tereyağı
  • 2 paket dolmalık çam fıstığı
  • 1 litre süt
  • 3 su bardağı toz şeker
  • Göz kararı tarçın

Yapımı: 4 kişilik irmik helvası yapımına çam fıstıklarını kavurarak başlıyoruz. 2 paket dolmalık çam fıtığını 1 tatlı kaşığı tereyağında hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun.

Fıstıklar kavurunca geriye kalan tereyağını da katın ve irmiği ekleyip bu sefer irmiği kavurmaya başlayın. İrmikleri de renkleri dönünce kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Ayrı bir tencerede ise 1 litre süt ile 3 su bardağı toz şekeri kaynatın. Bu şekilde hazırladığınız sütlü şerbeti ocaktan aldıktan sonra ağır ağır irmiğe katmaya başlayın. Bu sırada karıştırmayı da bırakmayın.

İrmiği kısık ateşte sütlü şerbetini çekene kadar pişirin. İrmik suyunu çekip piştikten sonra 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra ılık olarak servis edin. İrmik helvasını bir kaseye doldurup ters çevirerek yarım küre olacak şekilde tabaklara yerleştirerek tatlınızı şık bir şekilde sunabilirsiniz. İsterseniz üzerlerine tarçın da serpebilirsiniz.

SÜTSÜZ İRMİK HELVASI TARİFİ

İrmik helvası sütsüz de yapılabilir. Süt kullanmadan su ile irmik yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 1 su bardağı irmik
  • 1 buçuk su bardağı şeker
  • 4 ila 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı ılık su

Yapımı: Sütsüz irmik helvasının farkı şerbetinin su ile yapılmasıdır. Bu tarifte çam fıstığı kullanmadık bu yüzden tarife irmiği kavurmakla başlayacağız. Çam fıstığı kullanmak isterseniz önce onları kavurarak başlayabilirsiniz.

1 su bardağı irmiği 4 ila 5 sıvı yağ ile kavurmaya başlayın. Bu sırada 2 sur bardağında 1 buçuk su bardağı şeker eritin.

İrmiğin rengi dönünce şekerli ılık suyu irmiğin üzerine dökün ve bu sırada karıştırmayı ihmal etmetin. İrmik suyunu çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

İrmik suyunu çekip pişince altın kapatın ve bir süre dinlenmeye bırakın ki demlensin. Ancak çok da bekletmeyin. Soğumadan ılık olarak servis ederseniz, irmik helvasının lezzeti daha güzel olacaktır. Afiyet olsun.

irmik helvasi

DONDURMALI İRMİK HELVASI TATLISI

Özellikle pastanelerde ve restoranlarda sunulan dondurmalı irmik helvası son yılların en çok tercih edilen irmik helvası çeşitlerinden biri halinde geldi. Dondurmalı irmik helvasının yapımında özel bir farklılık bulunmuyor çünkü bu aslında bir sunum şekli.

İrmik helvasını yukarıdaki tariflerden birine göre hazırladıktan sonra bir kaseyi streç film ile kaplayın. İrmik helvasını kaseye doldurup ortasında bir çukur açın. Çukura bir top dondurma koyduktan sonra kaseyi tatlı tabağına ters çevirerek yerleştirin. İsterseniz üzerine toz antep fıstığı, ceviz veya tarçın serpebilirsiniz. Afiyet olsun.

ÇİKOLATALI İRMİK HELVASI TARİFİ

Sizin için olarak hazırladığımız alternatif tarif çikolatalı irmik helvası. Evdekileri, komşuları, misafirleri vb. şaşırtmak isterseniz onlara çikolatalı irmik helvası tatlısı ikram edebilirsiniz. Bu değişik tarif için ihtiyacınız olan tarifler şunlardır:

  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 80 gram bitter çikolata
  • 1 adet portakalın kabuğun rendesi (süslemek için)

Yapımı: 6 kişilik olarak hazırlanacak bu tatlının yapımına normal irmik helvasında olduğu gibi irmiğin kavrulması ile başlıyoruz.

2 yemek kaşığını ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye koyup ısıtmaya başlayın. Tereyağı eriyince 1 su bardağı irmiği koyup rengi dönünceye kadar kavurun.

Bu sırada derince bir kapta 1 su bardağı süt ve 1 çar bardağı su ve 1 su bardağı toz şekeri karıştırıp ısıtın.

Ayrıca 80 gram çikolatayı benmari usulü eritin. Yani çikolatayı bir kaba alıp ve kabı sıcak suyun içine yerleştirin.

İrmik kavurulunca sütlü ve sulu şerbeti ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyip yine karıştırın. Suyunu çekince ocaktan alıp 10 ila 15 dakika ağzı kapalı olarak dinlendirdikten ve demlendirten sonra ılık olarak servis edin.

PARTNERHayvanların X-Ray altındaki görüntüleriHayvanların X-Ray altındaki görüntüleri
Bal Kabaklı Damla Sakızlı Muhallebi Bal Kabaklı Damla Sakızlı Muhallebi
Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım) Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrmık helvası irmik helvası tarifi sütlü irmik helvası sütsüz irmik helvası

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

Ağız kokusunu yok edecek en etkili yöntemler

Ağız kokusunu yok edecek en etkili yöntemler

Kış aylarında tüketildiğinde göbek eritiyor: Lahana çayı

Kış aylarında tüketildiğinde göbek eritiyor: Lahana çayı

Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Neden her gün karnabahar suyu içmelisiniz?

Neden her gün karnabahar suyu içmelisiniz?

İlginizi Çekebilir

Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)

Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)

Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Pişi tarifi: Mayalı, mayasız pişi tarifleri (Peynirli, yoğurtlu)

Pişi tarifi: Mayalı, mayasız pişi tarifleri (Peynirli, yoğurtlu)

Kurabiye tarifleri: Yapımı kolay, tadı nefis tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri

Kurabiye tarifleri: Yapımı kolay, tadı nefis tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri

Poğaça tarifleri - Yapımı kolay, çeşitli nefis poğaça tarifleri

Poğaça tarifleri - Yapımı kolay, çeşitli nefis poğaça tarifleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bal Kabaklı Damla Sakızlı Muhallebi

Bal Kabaklı Damla Sakızlı Muhallebi

Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Börek tarifi: Videolu anlatımı ile yapımı kolay çeşitli börek tarifi

Börek tarifi: Videolu anlatımı ile yapımı kolay çeşitli börek tarifi

Fırın makarna tarifi ve fırında makarna çeşitleri: Peynirli fırın makarna nasıl yapılır? (Videolu Anlatım)

Fırın makarna tarifi ve fırında makarna çeşitleri: Peynirli fırın makarna nasıl yapılır? (Videolu Anlatım)

Elmalı Kurabiye

Elmalı Kurabiye

Kolay pasta tarifleri: En kolay ve en pratik çeşitli pasta tarifleri (Videolu anlatım)

Kolay pasta tarifleri: En kolay ve en pratik çeşitli pasta tarifleri (Videolu anlatım)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.