İrmik helvası tarifi: Sütsüz ya da sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

Sevilen bir Türk tatlısı olan irmik helvası çok temel malzemelerden yapılır. Kâğıt sütünde yapımı kolay gözükse de lezzetinin ve kıvamının tutturulması ustalık gerektirir. Bunun için irmik helvası tarifindeki ölçüler önemlidir. Sıcak ve soğuk olarak servis edilen irmik helvasının aşırı tatlı olmaması, tabakta dağılmaması ama ağızda dağılması istenir. Geleneksel olarak cenazelerde de yapılan irmik helvasının sütlü, sütsüz, dondurmalı, çam fıstıklı çeşitleri vardır. Genellikle en klasik tarifte içine çam fıstığı katılır. Son yıllarda özellikle restoranlar da dondurmalı irmik helvası popüler bir tatlı haline gelmiştir. Peki irmik helvası nasıl yapılır? İşte çeşitli alternatifleri ile birlikte irmik helvası tarifleri... ÇAM FISTIKLI İRMİK HELVASI TARİFİ (SÜTLÜ) Özellikle sıcak servis edilmesi ile kış ayları için de güzel bir lezzet olan irmik helvası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 500 gram irmik

250 gram tereyağı

2 paket dolmalık çam fıstığı

1 litre süt

3 su bardağı toz şeker

Göz kararı tarçın Yapımı: 4 kişilik irmik helvası yapımına çam fıstıklarını kavurarak başlıyoruz. 2 paket dolmalık çam fıtığını 1 tatlı kaşığı tereyağında hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun.

Fıstıklar kavurunca geriye kalan tereyağını da katın ve irmiği ekleyip bu sefer irmiği kavurmaya başlayın. İrmikleri de renkleri dönünce kadar sürekli karıştırarak kavurun. Ayrı bir tencerede ise 1 litre süt ile 3 su bardağı toz şekeri kaynatın. Bu şekilde hazırladığınız sütlü şerbeti ocaktan aldıktan sonra ağır ağır irmiğe katmaya başlayın. Bu sırada karıştırmayı da bırakmayın. İrmiği kısık ateşte sütlü şerbetini çekene kadar pişirin. İrmik suyunu çekip piştikten sonra 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra ılık olarak servis edin. İrmik helvasını bir kaseye doldurup ters çevirerek yarım küre olacak şekilde tabaklara yerleştirerek tatlınızı şık bir şekilde sunabilirsiniz. İsterseniz üzerlerine tarçın da serpebilirsiniz. SÜTSÜZ İRMİK HELVASI TARİFİ İrmik helvası sütsüz de yapılabilir. Süt kullanmadan su ile irmik yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 1 su bardağı irmik

1 buçuk su bardağı şeker

4 ila 5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı ılık su Yapımı: Sütsüz irmik helvasının farkı şerbetinin su ile yapılmasıdır. Bu tarifte çam fıstığı kullanmadık bu yüzden tarife irmiği kavurmakla başlayacağız. Çam fıstığı kullanmak isterseniz önce onları kavurarak başlayabilirsiniz.

1 su bardağı irmiği 4 ila 5 sıvı yağ ile kavurmaya başlayın. Bu sırada 2 sur bardağında 1 buçuk su bardağı şeker eritin. İrmiğin rengi dönünce şekerli ılık suyu irmiğin üzerine dökün ve bu sırada karıştırmayı ihmal etmetin. İrmik suyunu çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. İrmik suyunu çekip pişince altın kapatın ve bir süre dinlenmeye bırakın ki demlensin. Ancak çok da bekletmeyin. Soğumadan ılık olarak servis ederseniz, irmik helvasının lezzeti daha güzel olacaktır. Afiyet olsun. DONDURMALI İRMİK HELVASI TATLISI Özellikle pastanelerde ve restoranlarda sunulan dondurmalı irmik helvası son yılların en çok tercih edilen irmik helvası çeşitlerinden biri halinde geldi. Dondurmalı irmik helvasının yapımında özel bir farklılık bulunmuyor çünkü bu aslında bir sunum şekli. İrmik helvasını yukarıdaki tariflerden birine göre hazırladıktan sonra bir kaseyi streç film ile kaplayın. İrmik helvasını kaseye doldurup ortasında bir çukur açın. Çukura bir top dondurma koyduktan sonra kaseyi tatlı tabağına ters çevirerek yerleştirin. İsterseniz üzerine toz antep fıstığı, ceviz veya tarçın serpebilirsiniz. Afiyet olsun.