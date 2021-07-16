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Iron Man Robert Downey Jr. yeni projesini seçti

16.07.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iron Man ve Avengers serisinde canlandırdığı Demir Adam rolüyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. yeni projesini seçti. Aktör, son dönemde pek çok ünlü ismin yaptığı gibi tercihini televizyondan yana kullandı.

Iron Man Robert Downey Jr. yeni projesini seçti

Robert Downey Jr., Park Chan-wook’un yöneteceği HBO dizisi The Sympathizer’da rol alacak. A24 yapımı The Sympathizer, Viet Thanh Nguyen’ın Pulitzer ödüllü romanından uyarlanıyor.

Oldboy, Lady Vengeance ve The Handmaiden gibi başarılı filmlerle tanınan, yönetmen Park Chan-wook, en son 2018’de, John le Carré’nin aynı isimli romanından uyarlanan The Little Drummer Girl ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

THE SYMPATHIZER HAKKINDA

Park Chan-wook’un, Viet Thanh Nguyen‘ın Pulitzer ödüllü romanı The Sympathizer‘ın A24 yapımı dizi uyarlamasını yöneteceği bir süre önce ortaya çıkmıştı. Nguyen’ın 2015 yılında yayımlanan The Sympathizer isimli romanının hikâyesi, 1970’li yılların Güney Vietnam ordusuna sızan bir Kuzey Vietnam casusunu takip ediyor. The Sympathizer’ın dizi uyarlamasında Downey Jr., farklı rollere bürünecek ve hikâyenin kötü karakterlerine hayat verecek. Dizinin şu an için yayın tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

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Robert Downey Jr.
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