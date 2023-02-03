İş birliği nasıl yazılır, iş birliği yazımı nasıl olmalıdır? İş birliği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlüğünde Türkçe sözcüklerin anlamlarının her biri açıklanırken, yazım kuralları kılavuzunda da bu sözcüklerin doğru yazılışları yer alır. Ancak birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarını merak eden kişiler, bu sözcüklerin nasıl yazıldığını internet üzerinden araştırmaya başlar. Bu doğrultuda sıklıkla araştırılan iş birliği yazımının da TDK tarafından belirtilen bilgiler kapsamında açıklanması gerekir. İş birliği sözcüğünün doğru yazılışı belirtilirken ise bu birleşik sözcüğü oluşturan kelimelerin anlamlarına da değinilmelidir.

İş birliği nasıl yazılır?

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan sözcükler arasında iş birliği de yer alır. Bu sözcük, temelde "amaç ve çıkarları ortak olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı" anlamına gelir. Teşrikimesai olarak da bilinen iş birliği, bir işin çeşitli kişilerce yapılması anlamını da temsil eder. Dolayısıyla iş birliği sözcüğünün, bu sözcüğü oluşturan iş ve birlik sözcüklerinin anlamlarını kapsadığı söylenebilir. Bu doğrultuda "İş birliği bitişik mi yazılır?" sorusu yanıtlanmadan önce iş ve birlik sözcüklerinin anlamları şu şekilde belirtilebilir:

İş: Herhangi bir şey ortaya koymak, sonuç elde etmek için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma; bir değer yaratan emek; birine verilen emek ya da birinden istenen hizmet...

Birlik: Vahdaniyet, tek/ bir olma durumu; bir arada olma durumu; bağlılık, benzerlik...

Yukarıda iş birliğini oluşturan sözcüklerin TDK kapsamındaki tanımları belirtilmiştir. İki ayrı isim türündeki sözcüğün oluşturduğu bir kelime olan iş birliği TDK çevrim içi sözlüğünden anlamı araştırılabilen bir sözcüktür. Dolayısıyla "İş birliği ayrı mı yazılır?" sorusu "evet" olarak yanıtlanabilir.

İş birliği yazımı ile örnek cümleler

Gerek günlük yaşamda gerek ise çeşitli bilimsel çalışmalarda iş birliği sözcüğünün kullanıldığı bilinir. Çünkü birden fazla kişinin ortak amaçlarla çalışması olarak bilinen iş birliği sözcüğünün kullanılabildiği alanlar oldukça geniştir. İş birliği doğru yazılışı TDK kapsamında ayrı olarak belirtilirken bu birleşik sözcüğün yer aldığı örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir: