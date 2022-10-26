İş eş anlamlısı nedir? İş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dilinin kelime haznesi çok geniştir ve bundan dolayı sürekli kelimelerin anlamları çeşitlilik gösterir. Bir kelimenin bir anlamı olabildiği gibi birden fazla anlamı da olabilir. İş kelimesi de birden fazla anlamı olan Türkçe kökenli bir kelimedir Eski Türkçe kökenli olan iş kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Bir sonuç elde etmek için yapılan etkinlik

Değer yaratan emek

Birinden istenen hizmet

Sanayi, ticaret, gibi alanlara ilişkin ekonomik etkinlikler

Kamu yararına yapılan işler

Herhangi bir yere düzen verici her türlü çalışma

Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma

Ticari anlaşma, alışveriş

Herhangi bir maksatla kurulan düzen

Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılan bir söz

Yapılan şey, davranış

Nakış, örgü, makrome gibi elde yapılan şey

Emek, işçilik, ustalık

İşlem

Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış

Yetenek

Gizli neden veya maksat

Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç

İş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İş eş anlamlısı kelimeler pek çok cümle içinde kullanılır. İş sözcüğünün eş anlamlısı sözcükleri cümle içinde kullanırken kelimenin ve cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir çünkü iş kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. İşin eş anlamlısı kelimeler:

Hizmet

Alışveriş

Fiil

Kâr

Maslahat

Nöbet

Teamül

İş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İş kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurmak mümkündür. İşin eş anlamlıları ile örnek cümleler: