İş eş anlamlısı nedir? İş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dilinin kelime haznesi çok geniştir ve bundan dolayı sürekli kelimelerin anlamları çeşitlilik gösterir. Bir kelimenin bir anlamı olabildiği gibi birden fazla anlamı da olabilir. İş kelimesi de birden fazla anlamı olan Türkçe kökenli bir kelimedir Eski Türkçe kökenli olan iş kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
- Bir sonuç elde etmek için yapılan etkinlik
- Değer yaratan emek
- Birinden istenen hizmet
- Sanayi, ticaret, gibi alanlara ilişkin ekonomik etkinlikler
- Kamu yararına yapılan işler
- Herhangi bir yere düzen verici her türlü çalışma
- Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma
- Ticari anlaşma, alışveriş
- Herhangi bir maksatla kurulan düzen
- Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılan bir söz
- Yapılan şey, davranış
- Nakış, örgü, makrome gibi elde yapılan şey
- Emek, işçilik, ustalık
- İşlem
- Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış
- Yetenek
- Gizli neden veya maksat
- Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç
İş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
İş eş anlamlısı kelimeler pek çok cümle içinde kullanılır. İş sözcüğünün eş anlamlısı sözcükleri cümle içinde kullanırken kelimenin ve cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir çünkü iş kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. İşin eş anlamlısı kelimeler:
- Hizmet
- Alışveriş
- Fiil
- Kâr
- Maslahat
- Nöbet
- Teamül
İş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler
İş kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurmak mümkündür. İşin eş anlamlıları ile örnek cümleler:
- Benim hizmete gitmem lazım.
- Hizmet hayatı çok sıkıntılı.
- Bugün hasta olduğu için işe gitmedi.
- Onlar işini çok iyi bilir.
- Birtakım alışverişlerle uğraşıyordu ama ne yaptığını sır gibi saklardı.