Merasim eş anlamlısı nedir? Merasim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin birden fazla kullanım alanı olabilir. Merasim kelimesi de farklı alanlarla kullanılabilen, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "formaliteler, törenler" anlamına gelen "merāsim" kelimesinden alıntıdır. Uzun yıllardan beri dilimizde olan bu kelime eski dönemlerde "işlemler" anlamında kullanılmışsa da günümüzde kullanım anlamı farklıdır. Türk Dil Kurumuna göre merasim kelimesinin anlamları şu şekildedir: "1. Tören, 2. Resmî işlerde yol yöntem, yol yordam"

Merasim kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

O akşam nişan merasimini yapmaya karar vermişlerdi.

Cemiyetlerin merasimleri, büyük ailelerden kalma usullerden ibaretti.

Büyük merasim salonunu yüzlerce insan doldurmuş, ev sahibinin konuşma yapmasını bekliyorlardı.

Merasim kelimesi farklı başka kelimeler ile birleşerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen bazı kelimeler türetir. Bu durumlar için Türk Dil Kurumu şu örnekleri vermiştir:

Merasim salonu: Tören yapılan salon.

Bayrak merasimi: Bayrak töreni.

Cenaze merasimi: Cenaze töreni.

Merasim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı olan kelime bulunur. Bunun nedeni Türkçenin geniş bir kelime yelpazesine sahip olmasıdır. Dillerle olan etkileşimler kelime haznesinin genişlemesini ve zenginleşmesini sağlamıştır. Bu sayede aynı ya da benzer anlamları karşılayan kelimeler türemiştir.

Merasim kelimesinin eş anlamı olan bir kelime bulunur. Merasimin eş anlamlısı olan kelime "tören" kelimesidir. Türkçe kökenli olan tören kelimesi, cümle içerisinde merasim yerine kullanılabilir ve bu durum anlatım bozukluğuna neden olmaz.

Merasimin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir sözcüğün anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Merasim eş anlamlısı olan kelimeler ve merasim kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şöyledir:

Büyükbabamın cenaze merasimi bitince matem havası daha çok bastırmıştı.

Dün akşamki törende konuşma yapman gerekirdi.

Bu önlüğü ona yıllardır yapılan merasim sonrasında vereceğim.

Çocuklarını törende gören aileler o kadar gururluydu ki...

Bayrak töreni gerçekleştirdikten sonra herkes saygı duruşuna geçmişti.



