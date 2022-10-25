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Özgür eş anlamlısı nedir? Özgürün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dünya dilleri arasında en eski diller arasında yer alır. Türkçenin bu kadar eski bir dil olması kelime haznesinin geniş bir yelpazeye sahip olmasını sağlamıştır. Türkçedeki bazı kelimeler yabancı kökenlidir. Fakat bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir ve Türkçenin eski dönemlerinden beri dilimizde korunur. Özgür kelimesi Türkçe bir kelimedir. Peki, özgürlük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özgür eş anlamlısı nedir? Özgürün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Özgür kelimesi etimolojik olarak incelendiğinde Türkçe kökenli olduğunu görürüz. Eski Türkçede "benlik, kendi" anlamına gelen "öz" kökünden türemiştir. Ancak öz kökünden nasıl türetildiğine dair tam bir bilgi yoktur. "Öz" ve "gür" kelimelerinden oluştuğu düşünülmesinin yanı sıra "öz+ü gür" şeklinde de türetildiği düşünülmektedir. Türkçe kökenli olan özgür kelimesinin TDK sözlüğünde 6 tane farklı anlamı bulunuyor. Türk Dil Kurumuna göre özgür kelimesinin anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, hür
  • Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke)
  • Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan.
  • Tutuklu olmayan, serbest, hür.
  • Başkasının kölesi olmayan, hür.
  • Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen

Cümle içinde sıfat görevinde kullanılan özgür kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Özgürlük bir insanın kişiliğine yön veren en büyük etkendir.
  • O özgür kişiliğinden dolayı eşiyle anlaşamadı.
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Özgür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özgür eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Bu kelimeler cümle içerisinde özgür yerine kullanılabilirler. Özgür kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümlelerde özgür yerine kullandığımızda anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Özgür eş anlamlısı kelimeler:

  • Bağımsız
  • Hür
  • Muaf
  • Serbest

Özgürün eş anlamlısı kelimeler içinde en sık kullanılan "hür" kelimesidir. Hür sözcüğü günlük yaşamda çok sık kullanılır. Özgürün eş anlamlısı hür, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Özgür ve hür kelimesinin yazılış ve okunuşları farklı olmasına rağmen anlamlarının aynıdır.

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Özgür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özgür kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Özgürün eş anlamlıları ile ilgili cümleler:

  • Kendi hür irademle o gün oradaydım.
  • Serbest bir insan olarak hakkımda yapılan eleştirilere cevap vermek zorunda değilim.
  • Bende o da ayrılık kararını hür irademizle verdik.
  • Ailenden bağımsız davranışların aile yapımıza hiç uygun değil.
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