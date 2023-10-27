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  4. İş yerlerine polis baskını yapılan Engin Polat ve Dilan Polat'tan manidar paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

İş yerlerine polis baskını yapılan Engin Polat ve Dilan Polat'tan manidar paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu

27.10.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Lüks yaşantısı ile sık sık çok konuşulan Dilan Polat son günlerde kara para aklama iddiaları ile gündemde. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve tüm mal varlıklarına el konulan Polat çiftine ait şirketlere polis baskını düzenlenmişti. Engin Polat'ın eşiyle yaptığı manidar paylaşım dikkat çekti.

Kara para aklama iddiaları ile günlerdir gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin MASAK raporu sonrası tüm mal varlıklarına el konulmuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Dün sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile şirketlerdeki dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi.

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İş yerlerine polis baskını düzenlenilen Engin Polat ve Dilan Polat çifti sosyal medyadan paylaşım yaptı. Engin Polat eşiyle olan videosunu sus emojisiyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde çiftin yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme gelmiş, ardından bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Bugün 2. Sayfa programına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin nerede olduğunu açıkladı.

Emrullah Erdinç, "Dilan Polat ve Engin Polat'ın kaçmadığını, evlerinde olmadığını ancak Türkiye'de olduklarını" söyledi.

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Sıla Doğu ise boğaz manzaralı evini takipçilerine gösterdi. Sosyal medyada “Bu ne demek şimdi”, “Bize bir şey olmaz diyorlar”, “Kime sus diyorlar ki” yorumları yapıldı.

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