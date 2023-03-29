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  4. İsimleri de belli oldu! HÜDA PAR’ın 3 yöneticisi ile ilgili dikkat çeken ‘AK Parti’ iddiası...

İsimleri de belli oldu! HÜDA PAR’ın 3 yöneticisi ile ilgili dikkat çeken ‘AK Parti’ iddiası...

29.03.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini ve seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya atıldı. İddiaya göre HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte partinin 2 yöneticisi daha AK Parti listelerinden milletvekili adayı olacak.

İsimleri de belli oldu! HÜDA PAR’ın 3 yöneticisi ile ilgili dikkat çeken ‘AK Parti’ iddiası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından HÜDA PAR ile ilgili yeni bir kulis bilgisi daha ortaya atıldı. Kulislerde, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam'ın AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri iddia edildi. Cumhuriyet gazetesindeki habere göre söz konusu isimlerin 14 Mayıs seçimlerinde “AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri” konuşuluyor.

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HÜDA PAR'A KAÇ MİLLETVEKİLİ VERİLECEK?

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da HÜDA PAR’a kaç milletvekili verileceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı vermişti:

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“Kendi logonuzla ayrı şekilde 81 ilde gitmenin mantığı da var ama bir yandan da o oyların boşa gitme ihtimali var. HÜDA PAR'la çok kolay oturduk, hızlı şekilde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bugün de görüşeceğiz. Bizim listemizde yer vereceğiz, uygun bir sayıda olacak. 8-9 değildir. Türkiye'nin her tarafı için geçerli.”

ZEKERİYA YAPICIOĞLU DA AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla milletvekili seçimlerinde de AK Parti ile birlikte hareket etme iradesi olduğunu ve bu konuda parti yöneticilerinin çalışmalar yaptığını anlatan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu da şu açıklamayı yapmıştı:

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“İstedik ki Meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. İsteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, bu sesin Meclis'ten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibarıyla vardığımız karar şudur; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız.”

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Zekeriya Yapıcıoğlu, İshak Sağlam ve Mehmet Hüseyin Yılmaz

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