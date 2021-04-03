Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim? İşte Işın Karaca'nın genç sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve son görüntüsü...

Her Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan reyting rekortmeni program İbo Show'un 20. bölümüne konuk olacak olan Işın Karaca, 3 Nisan'daki programa müziği ve doğaçlama yeteneği ile renk katacak. İzleyiciler Işın Karaca kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki uzun yıllardır yapmış olduğu birbirinden farklı şarkılarıyla bilinen Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim? Işın Karaca evli mi ve şarkıları, albümleri neler?
1973 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiş olan Işın Karaca, 48 yaşındadır. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ve Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim almıştır. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) isminde bir oğlu bulunmaktadır. İlk eşinden daha sonra boşanmıştır. Aranjör Erdem Yörük ile 12 sene süren birlikteliği olmuştur. Stilist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri süren birlikteliğini 2010 senesinin Kasım ayı sonunda noktalamıştır. Daha sonra yeniden barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 senesinde dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.
Boşanma davası esnasında barışan çift daha sonra yeniden ayrılarak, 6 Kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlenmiştir. 2017'de ve 2019'da eski eşi Sedat Doğan Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış ve cezaevine girmiştir. Nisan 2019'da Karaca'nın, boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraştığı bilinmektedir. Kasım 2019'da Karaca, Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştır.
Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başlamış olan Karaca'nın dahil olduğu grup daha sonra albüm yapamadan dağılmıştır. Sanıldığının aksine Işın Karaca önce Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle birlikte yorumlamıştır. Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karaca'dır. 1999 senesinde kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlenmiştir.
Arabesque II (7 Temmuz 2011, Seyhan Müzik)
Her Şey Aşktan (8 Mayıs 2013, Seyhan Müzik)
Ey Aşkın Güzel Kızı (3 Şubat 2015, Seyhan Müzik)[23]
Eyvallah (1 Aralık 2017, Akış Production)
Anadilim Aşk (28 Kasım 2001, Power Records)
İçinde Aşk Var (16 Aralık 2004, İmaj Müzik)
Başka 33/3 (19 Haziran 2006, Seyhan Müzik)
Uyanış (29 Mayıs 2009, Seyhan Müzik)
Arabesque (22 Nisan 2010, Seyhan Müzik)
Organizasyon ve şarkıcılığın yanı sıra bestekarlık da yapan Can Yapıcıoğlu bir süredir şarkıcı Işın Karaca ile beraberlik yaşıyor. Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019 tarihindeki İzmir konserini organize etmiştir. Organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yapan Can Yapıcıoğlu, 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Yani Işın Karaca’dan 21 yaş küçüktür.
İzmirli besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992 tarihinde Akhisar'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu ile piyano öğrenmeye başlamıştır. Okul yıllarında Arzu Akay ile piyano eğitimine devam etmiştir. İkinci bir müzik aleti olarak okulda viyola öğrenmiş ve okul orkestrası için kontrbas çalmıştır. Okul dizisi orkestrası ve genç yaşlarındaki okul korosu için besteleri, Üniversite Akademik Orkestraları tarafından pek çok kez çalınmıştır. Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürmüştür. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem vermiştir.
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