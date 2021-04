Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim? İşte Işın Karaca'nın genç sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve son görüntüsü...

Her Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan reyting rekortmeni program İbo Show 'un 20. bölümüne konuk olacak olan Işın Karaca, 3 Nisan'daki programa müziği ve doğaçlama yeteneği ile renk katacak. İzleyiciler Işın Karaca kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki uzun yıllardır yapmış olduğu birbirinden farklı şarkılarıyla bilinen Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim? Işın Karaca evli mi ve şarkıları, albümleri neler?

IŞIN KARACA ALBÜMLERİ

Arabesque II (7 Temmuz 2011, Seyhan Müzik)

Her Şey Aşktan (8 Mayıs 2013, Seyhan Müzik)

Ey Aşkın Güzel Kızı (3 Şubat 2015, Seyhan Müzik)[23]

Eyvallah (1 Aralık 2017, Akış Production)

Anadilim Aşk (28 Kasım 2001, Power Records)

İçinde Aşk Var (16 Aralık 2004, İmaj Müzik)

Başka 33/3 (19 Haziran 2006, Seyhan Müzik)

Uyanış (29 Mayıs 2009, Seyhan Müzik)

Arabesque (22 Nisan 2010, Seyhan Müzik)

IŞIN KARACA SEVGİLİSİ KİM? IŞIN KARACA'NIN SEVGİLİSİ CAN YAPICIOĞLU KİMDİR?

Organizasyon ve şarkıcılığın yanı sıra bestekarlık da yapan Can Yapıcıoğlu bir süredir şarkıcı Işın Karaca ile beraberlik yaşıyor. Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019 tarihindeki İzmir konserini organize etmiştir. Organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yapan Can Yapıcıoğlu, 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Yani Işın Karaca’dan 21 yaş küçüktür.

İzmirli besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992 tarihinde Akhisar'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu ile piyano öğrenmeye başlamıştır. Okul yıllarında Arzu Akay ile piyano eğitimine devam etmiştir. İkinci bir müzik aleti olarak okulda viyola öğrenmiş ve okul orkestrası için kontrbas çalmıştır. Okul dizisi orkestrası ve genç yaşlarındaki okul korosu için besteleri, Üniversite Akademik Orkestraları tarafından pek çok kez çalınmıştır. Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürmüştür. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem vermiştir.