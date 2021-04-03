Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim? İşte Işın Karaca'nın genç sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve son görüntüsü...

Her Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan reyting rekortmeni program İbo Show'un 20. bölümüne konuk olacak olan Işın Karaca, 3 Nisan'daki programa müziği ve doğaçlama yeteneği ile renk katacak. İzleyiciler Işın Karaca kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki uzun yıllardır yapmış olduğu birbirinden farklı şarkılarıyla bilinen Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim? Işın Karaca evli mi ve şarkıları, albümleri neler?

IŞIN KARACA KİMDİR?

1973 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiş olan Işın Karaca, 48 yaşındadır. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ve Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim almıştır. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) isminde bir oğlu bulunmaktadır. İlk eşinden daha sonra boşanmıştır. Aranjör Erdem Yörük ile 12 sene süren birlikteliği olmuştur. Stilist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri süren birlikteliğini 2010 senesinin Kasım ayı sonunda noktalamıştır. Daha sonra yeniden barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 senesinde dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.