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Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan Türkiye’ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 10:29 | Son Güncelleme

Işın Karaca'nın kısa bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ilk eşi Serhat Doğan, bir süredir Brezilya'daydı. Karaca'nın ikinci eşi Tuğrul Odabaş'ı tehdit eden Doğan, 2,5 yıl aranın ardından Türkiye'ye döndü.

Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan Türkiye’ye döndü

Işın Karaca’nın bundan 8 yıl önce evlendiği eski eşi ve Mia’nın babası Sedat Doğan flaş bir şekilde Türkiye’ye döndü. 2,5 yıldır Brezilya’da olan, bu ülkede hırsızlık yaptığı iddia edilen Sedat Doğan, son olarak Işın Karac’nın kısa bir süre önce boşandığı Tuğrul Odabaş’ı tehdit etmişti.

Tuğrul Odabaş’ın boşanmanın ardından Mia ile bir fotoğraf paylaşıp, duygusal satırlar kaleme almasına sinirlenen Doğan, “Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından harekete geçen Işın Karaca, mahkemeye başvurmuş ve eski eşi Doğan hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

2,5 yıllık aradan sonra Türkiye’ye dönem Doğan, “Kızım Mia için geldim” dedi.

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Işın Karaca Işın Karaca boşanma Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş sedat doğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yazık çocuğa....
Aç köpek
bize ne peki bundan
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