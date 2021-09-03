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İşin sırrı tohumlarda gizli! Gaz ve şişkinliği bıçak gibi kesen yoğurt tarifi

03.09.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sindirim sisteminde oluşan gaz şikayeti tek bir nedene bağlı olarak oluşmaz. Gaz oluşumunun birçok sebebi olabilir. Hızlı yemek yediğimizde yuttuğumuz hava nedeniyle bir sıkıntı ve gaz şikayeti olabildiği gibi. Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini ve hangi tohumların gaz oluşumunu engellediğini açıkladı. İşte dikkat etmeniz gerekenler ve gaz giderici yoğurt tarifi.

İşin sırrı tohumlarda gizli! Gaz ve şişkinliği bıçak gibi kesen yoğurt tarifi

Sindirim problemlerinden kaynaklanan, içtiğimiz gazlı içecekler ya da bikarbonat gibi geçici gaz oluşturan içecekler nedeni ile de gaz şikayetimiz oluşabilir. Bunu önlemek için ya bu içeceklerden uzak durmamız gerekiyor ya da yemek yerken biraz yavaş hareket etmek.Çok fazla hava yutmamızı engelleyerek gaz şikayetinden de nisbeten kurtulabiliriz.

Fakat engelleyemediğimiz sindirim problemine bağlı olan gaz oluşumları da vardır. Bunlar için sindirim sistemini güçlendirmek, vücudun gerekli enzimleri üretmesini sağlamak ta gaz oluşumunu engelleyebilir. Bazı yiyeceklerden uzak durmak, yada yiyecekleri pişirirken göstereceğimiz özen gaz şikayetinin en aza indirilmesini sağlayabilir.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Fakat ne yaparsak yapalım bir türlü kurtulamadığımız ve bizi sosyal ortamda rahatsız eden özellikle kötü de kokan gaz şikayeti, sindirim sistemindeki bozulmayı işaret etmektedir. Sindirim için gerekli olan enzimlerin üretilmemesi, bağırsak florasını oluşturan dost bakterilerin, özelliğinin bozulması ve patojen tabir edilen bakteri ve mantarların yerleşmesi, bu kötü kokulu gaz şikayetinin oluşmasında baş rolü üstlenirler. Bu gaz şikayetinden kurtulmak biraz zor da olsa size önerdiğimiz bu karışımla gaz şikayetinizi en aza indirmeniz mümkündür. Tabii ki sadece bunu kullanmak yetmeyebilir. O nedenle şimdi sıralayacaklarımıza da dikkat etmeniz gerekecektir.

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  • Yiyecekleri her lokmada en az 10 kez çiğnemek.
  • Lokmaların birisi yutulmadan ikincisini ağzımıza almamak.
  • Sindirimi kolaylaştırmak düşüncesi ile soda diye tabir ettiğimiz, bikarbonat içeren ve geğirmemizi sağlayan içecekleri hemen yemeğin üzerine içmemek, ( Gerçek maden suyu bu gruba girmemektedir )
  • Yemeklerden sonra az da olsa yürüyüş yapmak ya da en azından oturduğumuz yerden kalkmak.
  • Yemeklerde sindirimi kolaylaştıran ve özellikle probiyotik içerdiğini bildiğimiz, turşu, peynir, ev yoğurdu, sirke gibi fermente ve probiyotik içeren gıdaları tüketmek.
  • Ara öğünlerden uzaklaşmak ve gündüz ağırlıklı düzenli bir beslenme sistemine geçmek.
  • Muhtemelen bize gaz yapan yiyecekleri tanıdığımızı bilerek bu yiyeceklerden uzak durmak.

Dr.Fevzi Özgönül , gaz ve şişkinliği yok etmek için yapılması gerekenlerin yanında alttaki karışımında özellikle yemeklerden sonra tüketilmesi gerektiğini belirtti.

GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ

Malzemeler: 1 çay kaşığı rezene tohumu , 1 çay kaşığı dereotu tohumu,1çay kaşığı Frenk kimyonu,1 çay kaşığı anason ve yoğurt.

Yapılışı : Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin. Yoğurt yerine isteyenler su ile de bu karışımı yapabilir.

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