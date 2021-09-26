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  4. Isınmak için arabasına semaver koyan kişi çıkan gazdan zehirlenerek öldü

Isınmak için arabasına semaver koyan kişi çıkan gazdan zehirlenerek öldü

26.09.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ısınmak için aracına semaver koyan 45 yaşındaki Feridun Dan, çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Isınmak için arabasına semaver koyan kişi çıkan gazdan zehirlenerek öldü

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi, kırsal Sünlük Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede köftecilik yapan Feridun Dan'a ulaşamayan arkadaşı, sabah aracının yanına gitti.

HAREKET ETMEDİĞİNİ GÖRÜNCE EKİPLERE HABER VERDİ

Aracın kapısı açıldığında Feridun Dan'ı hareketsiz gören arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Feridun Dan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ İLE KESİN ÖLÜM NEDENİNE ULAŞILACAK

Dan'ın ısınmak için aracına aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlendiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

DHA

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Bursa
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