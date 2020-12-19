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İşkence gören eşeğe Haluk Levent sahip çıktı! İzmir'de yeni yuvasına getirildi

19.12.2020 00:01 | Son Güncelleme:
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İşkence gören eşeğe Haluk Levent sahip çıktı! İzmir'de yeni yuvasına getirildi

Kahramanmaraş'ta sahibinin işkence ettiği eşek İzmir'e getirilerek koruma altına alındı. Barınakta eşeği ziyaret eden Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, "Artık hayvan hakları yasasının Meclis'ten bir an önce çıkması gerekiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibinden işkence gören eşek, İzmir'deki yeni yuvası olan Ahbap Derneği'nin çiftliğine getirildi.

Çok sayıda hayvanın yaşadığı barınağın sahibi ve görevlileri tarafından karşılanan eşeğin tedavisi ve bakımına bundan sonra barınakta devam edilecek.

Barınağı ziyaret eden sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, eşeğe çok kötü muamele edildiğini, acı çektiğini ve köpekler tarafından parçalatılmaya çalışıldığını ve bu duruma çok üzüldüklerini söyledi.

Eşeğin çiftliğe gelmesiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Levent, "Burada olacak ve kalacak. Arkadaşları var. Ne diyebilirim ki artık hayvan yasasının Meclis'ten bir an önce çıkması gerekiyor. Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partiler hayvan hakları yasasının geçmesini istiyor. Biz de istiyoruz. Bu canlar acı çekmesin. Onlar mal değil. Canımız. Gelir gelmez psikolojik olarak hissediyorsunuz, bakışları değişiyor, ona vuran yok, onu döven yok. Onu sadece seviyoruz, okşuyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında üç gün önce sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşek, sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler'e, İzmir'e götürülünceye kadar teslim edilmişti.

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