Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi hayatını kaybetti! Annesi tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık’ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖRGÜ TANIKLARI: BİR KADIN TEKME ATTI

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık’a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık’ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık’ın cansız bedeni, İlçe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

"BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ"

Meşhure Arık'ın, polisteki sorgusunda, “Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben ‘düşersin’ dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü” dediği belirtildi. Ferdi Arık’ın cenazesi, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sorgusu tamamlanan şüpheli Meşhure Arık ise adliyeye sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

