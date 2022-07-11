Islak mendil diye bunu kullanınca... Sonrası facia!

İngiltere'den Leon Gleed, kişisel tuvalet temizliği için kağıt mendiller yerine ıslak mendil kullanıyordu. Ancak bir süre sonra ciddi bir acı hissetmeye başlayınca bir terslik olduğunu düşündü. Gleed'in kullandığı mendiller ıslak mendil değil tuvaletleri parlatmak için kullanılan aktif temizlik mendilleriydi.

AMBALAJLAR BENZERDİ

Kız arkadaşı yaptığı market alışverişi sonrasında temizlik mendillerini banyoda bırakınca, Leon ambalaj benzerliği nedeniyle onların ıslak mendil olduğunu düşündü. Bir süre bu mendilleri kişisel temizliği için kullanan genç adam, yaşadığı kızarıklık ve tahriş ciddi bir acıya dönüşünce bir sorun olduğunu anladı.

''BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR''

Kullandığı mendillerin ambalajını kontrol eden genç adam, ''Bakterilerin %99'unu öldürür'' yazdığını görünce durumu anladı. Kız arkadaşıyla utana sıkıla olanları paylaşınca, onun kahkahalara boğulduğunu anlatan Leon bir hafta boyunca merhemlerle tedavi gördü.



