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Hastalığı herkesi şaşırttı! “Yoğun duygulara alerjim var, gülmekten ölebilirim”

05.07.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

British Disability Gymnastics üyesi olan Natasha Coates, mast hücre aktivasyon sendromu olarak tanımlanan bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu durum kadının güçlü duygulara alerjisi olduğu ve sadece gülerek, terleyerek ya da üzülerek ölebileceği anlamına geliyor. Çünkü yoğun duygular vücudunun statükosunda değişiklerin yaşanmasına neden oluyor ve yaşamını tehdit eden bir alerjik reaksiyona dönüşüyor.

Natasha Coates, terlemeden gülmeye kadar her şeyin potansiyel olarak ölümcül bir alerjik reaksiyonu tetikleyebileceği nadir bir durumdan muzdarip. Nadir görülen hastalığını sosyal medyada hesaplarından anlattıktan sonra kısa bir sürede popüler olmayı başaran Coates, yaşadığı tehlikeli durum nedeniyle henüz 20 yaşında kendi cenazesini planladı.

“HEMEN HEMEN HER GÜN BU DURUMU YAŞIYORUM”

İlk büyük atağını arkadaşlarıyla dışarıda eğlendiği bir gecenin sonunda geçirdiğini ifade eden Coates, “Arkadaşlarla gülüp eğleniyorduk. Dilim ve boğazım şişmeye başladı. Bir arkadaşım ambulans çağırdı, diğeri ise boğulmama engel olmak için ilacımı kullanmama yardım etti. Yoğun bakıma alınmadan önce bilincimi kaybetmeden önce iyi olacağımı söyleyerek saçımı okşadılar. Dışarıda geçirdiğim bir gecenin sonu böyle geldi.” dedi.
Hayatı boyunca 500’den fazla kez hastanelik olduğunu ve hemen hemen her gün alerjik reaksiyonlarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Coates, “Hemen hemen her gün oluyor ve 500'den fazla kez hastaneye kaldırıldım. Başladığını hissettiğimde sinirleniyorum ve bunu bastırmaya çalışıyorum, yoksa daha kötü bir tepki vereceğim. Örneğin sizi bir ısırgan soktuğunda, mast hücreleriniz bir kimyasal olan histaminin salgılar ve bunun sonucunda kabarık ve kaşıntılı bir yumru oluşur. Benim vücudumda, bu mast hücreleri aşırı duyarlıdır. Küçük şeylere bile çok fazla miktarda kimyasal salınımı yapıyorlar. Vücudum bunu kendiliğinden yapıyor ve kimyasalları sebepsiz yere salıyor. Bu yüzden her şeye alerjim var.” diye konuştu.
Daha önceki yıllarda tükettiği pek çok gıdaya karşı alerjik reaksiyon geçirdiğini ve vücudunun farklı tepkiler verdiğini ifade eden Coates, doktorların uzun yıllar boyunca hastalığının nedenini bulamadığını söyledi.
İlk anafilatik şokunu 18 yaşında geçirdiğini söyleyen Coates, “Aniden titrediğim, başım döndüğü ve nefes almakta zorlandığım zaman büyük bir halka açık etkinlikteydim. Polis eşliğinde hastaneye kaldırıldım. Bilincim kapalıydı ve hastanede gözümü açtığımda inanılmaz bir korku yaşadım” ifadelerini kullandı.
Yoğun duyguların yanı sıra, yiyeceklere, vücut spreylerine, parfümlere ve kokulu mumlara alerjisi olduğunu belirten Coates, “Yemek hala biraz Rus ruleti gibi. Bugün iyi olan bir yemek yarın alerjik bir reaksiyona sebep olabilir. 20 yaşımdayken cenazemi planladım. Bunun normal olmadığını biliyorum ama bir sporcu olarak mükemmeliyetçiyim. Öldüğümde bile her şeyin yolunda gitmesini istiyorum” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
alerji çeşitleri
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