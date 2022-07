Hastalığı herkesi şaşırttı! “Yoğun duygulara alerjim var, gülmekten ölebilirim”

Natasha Coates, terlemeden gülmeye kadar her şeyin potansiyel olarak ölümcül bir alerjik reaksiyonu tetikleyebileceği nadir bir durumdan muzdarip. Nadir görülen hastalığını sosyal medyada hesaplarından anlattıktan sonra kısa bir sürede popüler olmayı başaran Coates, yaşadığı tehlikeli durum nedeniyle henüz 20 yaşında kendi cenazesini planladı.

Hayatı boyunca 500’den fazla kez hastanelik olduğunu ve hemen hemen her gün alerjik reaksiyonlarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Coates, “Hemen hemen her gün oluyor ve 500'den fazla kez hastaneye kaldırıldım. Başladığını hissettiğimde sinirleniyorum ve bunu bastırmaya çalışıyorum, yoksa daha kötü bir tepki vereceğim. Örneğin sizi bir ısırgan soktuğunda, mast hücreleriniz bir kimyasal olan histaminin salgılar ve bunun sonucunda kabarık ve kaşıntılı bir yumru oluşur. Benim vücudumda, bu mast hücreleri aşırı duyarlıdır. Küçük şeylere bile çok fazla miktarda kimyasal salınımı yapıyorlar. Vücudum bunu kendiliğinden yapıyor ve kimyasalları sebepsiz yere salıyor. Bu yüzden her şeye alerjim var.” diye konuştu.