Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İşlek caddede panik anları! Uçak yolun ortasına inecek diye endişe ettiler ama...

İşlek caddede panik anları! Uçak yolun ortasına inecek diye endişe ettiler ama...

23.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü ABD'nin Orlando, Florida bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İşlek bir bölge olan bir bulvarda yaşanan olayda, görgü tanıkları tarafından alçaktan uçtuğu fark edilen bir uçak, inmeye çalıştığı zannedilirken birden düştü. Herhangi bir ölüm yaşanmayan olay, bölgedeki insanlarda korkunç bir panik yarattı. Olayın görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Cuma günü Orlando, Florida'da işlek bir caddede yaşanan korku dolu anlar kameralara yakalandı. Paylaşılan görüntüler, küçük bir uçağın işle bir yola düştüğü dehşet veren anları gösterdi. Görgü tanıkları hala yaşadıkları şokla boğuşurken, bu ilginç kazanın şoke eden görüntülerinin, şu anda sosyal medyada viral hale geldiği bildirildi.

Aşkı hiç beklemediği anda otobüste buldu! “Bir yabancının omzunda uyuyakalınca gerçek aşkı yakaladım”Aşkı hiç beklemediği anda otobüste buldu! “Bir yabancının omzunda uyuyakalınca gerçek aşkı yakaladım”

İNECEK ZANNEDERKEN DÜŞTÜ

19 Ağustos'ta yaşanan korkunç anları kameraya alan Raiah Collins, Storyful'a uçağın gerçekten alçaktan uçtuğunu fark ettiğinde kayda başladığını söyledi. O sırada arkadaşı Amanda Skuban ile birlikte Costco'ya gitmekte olan Collins, "Bizim yönümüze geldiğini ve muhtemelen inmek için açık bir yer aradığını fark etmem bir saniyemi aldı. Normalde yola ineceğini düşünerek kayıt yapmak için hemen telefonumu çıkardım ama sonunda düştü." diye anlattı.

''KORKTUM''

korku1

Çiftin arabasından çekilen dokuz saniyelik kesit, tek motorlu 1956 Cessna 182'nin işlek br bölge olan Üniversite Bulvarı üzerinde alçaktan süzüldüğünü gösteriyordu. Uçak aniden burnunu kırarak yola çarptı ve kameraya alan kişilerin dehşet içinde bağırdıkları duyuldu. Skuban, korkunç kazayı ''Birdenbire düşmeye başladı ve o zaman 'Aman Tanrım' dedik. Biraz korktum" diyerek anlattı.

Sosyal medyayı ikiye böldü! ''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''Sosyal medyayı ikiye böldü! ''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Yakınlarda oturan bir bölge sakini olan Ben Stillman ise, bir araba kazasına benzer büyük bir ses duyduklarını ve bunun bir araba kazası olduğunu varsaydıklarını anlattı. Evlerinin çitinin üzerinden bakınca uçağın garaj yolunda oturduğunu gören çift şaşkına döndü.
Kazayı araba kullanırken fark eden bir başka görgü tanığı Cari Mason, ''Annemle telefondaydım. Aman Tanrım, kapatıyorum dedim ve yolun kenarına çektim.'' diyerek korku dolu anları anlattı.

MUCİZE GİBİ

düş

Florida otoyol devriyesine göre pilotu acil iniş yapmaya zorlayan mekanik bir arızanın neden olduğu bildirilen kazada, pilot hafif yaralanırken, mucizevi bir şekilde başka kimse yaralanmadı. Görüntüleri kaydeden Collins, "Gerçekten şanslıyız ve pilotun hayatta olduğuna sevindim. Herkes gerçekten şanslı." diyerek şükretti.

Cinsel organı olmadan doğmuştu! Servet harcayarak kolundan penis yaptırdıCinsel organı olmadan doğmuştu! Servet harcayarak kolundan penis yaptırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililerin uçağı yoldan çekmesinin ardından Üniversite Bulvarı'nın trafiğe yeniden açıldığı bildirildi. Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu o zamandan beri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı! Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!
Erotik içerikleri için 'kiralık sevgili' aradığını açıkladı!Erotik içerikleri için 'kiralık sevgili' aradığını açıkladı!
Karısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem olduKarısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

İlginizi Çekebilir

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.