İşlek caddede panik anları! Uçak yolun ortasına inecek diye endişe ettiler ama...

Cuma günü Orlando, Florida'da işlek bir caddede yaşanan korku dolu anlar kameralara yakalandı. Paylaşılan görüntüler, küçük bir uçağın işle bir yola düştüğü dehşet veren anları gösterdi. Görgü tanıkları hala yaşadıkları şokla boğuşurken, bu ilginç kazanın şoke eden görüntülerinin, şu anda sosyal medyada viral hale geldiği bildirildi.

İNECEK ZANNEDERKEN DÜŞTÜ

19 Ağustos'ta yaşanan korkunç anları kameraya alan Raiah Collins, Storyful'a uçağın gerçekten alçaktan uçtuğunu fark ettiğinde kayda başladığını söyledi. O sırada arkadaşı Amanda Skuban ile birlikte Costco'ya gitmekte olan Collins, "Bizim yönümüze geldiğini ve muhtemelen inmek için açık bir yer aradığını fark etmem bir saniyemi aldı. Normalde yola ineceğini düşünerek kayıt yapmak için hemen telefonumu çıkardım ama sonunda düştü." diye anlattı.

''KORKTUM''

Çiftin arabasından çekilen dokuz saniyelik kesit, tek motorlu 1956 Cessna 182'nin işlek br bölge olan Üniversite Bulvarı üzerinde alçaktan süzüldüğünü gösteriyordu. Uçak aniden burnunu kırarak yola çarptı ve kameraya alan kişilerin dehşet içinde bağırdıkları duyuldu. Skuban, korkunç kazayı ''Birdenbire düşmeye başladı ve o zaman 'Aman Tanrım' dedik. Biraz korktum" diyerek anlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Yakınlarda oturan bir bölge sakini olan Ben Stillman ise, bir araba kazasına benzer büyük bir ses duyduklarını ve bunun bir araba kazası olduğunu varsaydıklarını anlattı. Evlerinin çitinin üzerinden bakınca uçağın garaj yolunda oturduğunu gören çift şaşkına döndü.

Kazayı araba kullanırken fark eden bir başka görgü tanığı Cari Mason, ''Annemle telefondaydım. Aman Tanrım, kapatıyorum dedim ve yolun kenarına çektim.'' diyerek korku dolu anları anlattı.

MUCİZE GİBİ

Florida otoyol devriyesine göre pilotu acil iniş yapmaya zorlayan mekanik bir arızanın neden olduğu bildirilen kazada, pilot hafif yaralanırken, mucizevi bir şekilde başka kimse yaralanmadı. Görüntüleri kaydeden Collins, "Gerçekten şanslıyız ve pilotun hayatta olduğuna sevindim. Herkes gerçekten şanslı." diyerek şükretti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililerin uçağı yoldan çekmesinin ardından Üniversite Bulvarı'nın trafiğe yeniden açıldığı bildirildi. Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu o zamandan beri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



