İslim kebabı tarifi: Bu tarif Antepli ustalara taş çıkartıyor

Yapılışı son derece kolay ve lezzeti damak çatlatan islim kebabı nefis yemekler listesinde yerini alıyor. Gaziantep’in yöresel yemeği, kürdan kebabı olarak biliniyor. Şimdi sizlerle orijinal islim kebabı tarifi paylaşacağız. Dilerseniz tavuklu islim kebabı ya da etli islim kebabı tarifi de hazırlayabilirsiniz. İşte Antepli ustalara taş çıkartan islim kebabı tarifi!
3 adet patlıcan (büyük boy)
2 adet yeşil biber
2 adet domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
400 gram kıyma
Bir adet rendelenmiş kuru soğan
3 yemek kaşığı galeta unu
2 diş ezilmiş sarımsak
Bir yumurta
Baharatlar
Tuz
İslim kebabı sosu için:
2 adet rendelenmiş domates
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir bardak su
Bir diş sarımsak
Tuz
Kullanacağınız kuru soğanı robottan geçirdikten sonra mutlaka suyunu sıkın.
Köftelere şekil verdikten sonra 30 dakika kadar dinlendirirseniz köfteler daha lezzetli olacaktır.
Köftelerin dağılmasını önlemek için yoğurma işlemini biraz uzun tutun.
İslim kebabı nefis bir yemek oluyor gerçekten... Bu lezzeti ikiye katlamak isterseniz de yanına kesinlikle şehriyeli pirinç pilavını denemelisiniz. Cacık ise pilav ve islim kebabı ikilisine eşlik eden olmazsa olmazlardan...
Kıymalı islim kebabı tarifinin yanı sıra birden farklı çeşitte de yapılabilir; etli islim kebabı tarifi ve tavuklu islim kebabı tarifi hazırlayabilirsiniz. Et seçiminizi dana eti ya da kuzu eti olarak tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınızla alakalı... Orijinal islim kebabı tarifi kıyma ile hazırlanır ve fırında pişer. Dilerseniz iç tencerede islim kebabı da hazırlayabilirsiniz. Sosu ve kebapları tencereye dizip, kısık ateşte 35 dakika pişirmelisiniz.
İSLİM KEBABI KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyon islim kebabı 308 kaloridir.
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