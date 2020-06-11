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İslim kebabı tarifi: Bu tarif Antepli ustalara taş çıkartıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde pişirilen kebapların başında gelen islim kebabı tarifi, davet sofraları için ideal bir seçim. Antep’in özenle hazırlanan orijinal islim kebabı tarifi ile yemekte şahaneler yaratın! İslim kebabı yapılışı ve püf noktaları geliyor, buyursunlar.

İslim kebabı tarifi: Bu tarif Antepli ustalara taş çıkartıyor

Yapılışı son derece kolay ve lezzeti damak çatlatan islim kebabı nefis yemekler listesinde yerini alıyor. Gaziantep’in yöresel yemeği, kürdan kebabı olarak biliniyor. Şimdi sizlerle orijinal islim kebabı tarifi paylaşacağız. Dilerseniz tavuklu islim kebabı ya da etli islim kebabı tarifi de hazırlayabilirsiniz. İşte Antepli ustalara taş çıkartan islim kebabı tarifi!

İSLİM KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet patlıcan (büyük boy)
2 adet yeşil biber
2 adet domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
400 gram kıyma
Bir adet rendelenmiş kuru soğan
3 yemek kaşığı galeta unu
2 diş ezilmiş sarımsak
Bir yumurta
Baharatlar
Tuz

İslim kebabı sosu için:
2 adet rendelenmiş domates
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir bardak su
Bir diş sarımsak
Tuz

İSLİM KEBABI YAPILIŞI

  • Patlıcanları yıkayın ve alacalı şekilde soyun.
  • Patlıcanları uzun şeritler halinde dilimleyin ve tuzlu suda 20 dakika bekletin.
  • Derin bir kabın içinde kıymayı, yumurtayı, soğanı, galeta ununu, sarımsakları, tuzu ve baharatları harmanlayın.
  • Tüm malzemeleri 10 dakika yoğurun.
  • Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
  • Avucunuzun içinde yuvarlayın ve ardından hafifçe iki avucunuzun arasında bastırın.
  • Teflon tavaya çok az miktarda yağ dökün ve köfteleri kızartın.
  • Patlıcanların suyunu süzün ve kurulayın.
  • Şerit halinde kestiğiniz patlıcanları teflon tavada arkalı önlü olacak şekilde kızartın.
  • Şimdi köfteleri sarma işlemini yapacağız. Bunun için 2 tane patlıcan şeridini artı şeklini verecek şekilde tepsiye koyun.
  • Patlıcanların orta kısmına köfteyi yerleştirin. Patlıcanın dışta kalan kısımlarını köftenin üzerine kapatarak sarın.
  • Tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.
  • Domatesleri karpuz dilimi şeklinde doğrayın, biberleri ise ikiye kesin.
  • Her bir islim kebabının üzerine bir adet domates bir adet biber koyun ve bu malzemeleri kürdanla sabitleyin.
  • İslim kebabı sosu için yağı tavada kızdırın. İçine rendelenmiş domatesleri ve sarımsakları ekleyerek pişirin.
  • Birkaç dakika sonra sosun suyunu, tuzunu ekleyin.
  • Yaklaşık 5 dakika sonra ise sosu ocaktan alın.
  • Kebapları derin bir tepsi ya da borcama dizin.
  • Üzerine sosu dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
  • Afiyet olsun.

İSLİM KEBABI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kullanacağınız kuru soğanı robottan geçirdikten sonra mutlaka suyunu sıkın.
Köftelere şekil verdikten sonra 30 dakika kadar dinlendirirseniz köfteler daha lezzetli olacaktır.
Köftelerin dağılmasını önlemek için yoğurma işlemini biraz uzun tutun.

İSLİM KEBABI YANINA HANGİ YEMEKLER YAKIŞIR?

İslim kebabı nefis bir yemek oluyor gerçekten... Bu lezzeti ikiye katlamak isterseniz de yanına kesinlikle şehriyeli pirinç pilavını denemelisiniz. Cacık ise pilav ve islim kebabı ikilisine eşlik eden olmazsa olmazlardan...

İSLİM KEBABI ÇEŞİTLERİ

Kıymalı islim kebabı tarifinin yanı sıra birden farklı çeşitte de yapılabilir; etli islim kebabı tarifi ve tavuklu islim kebabı tarifi hazırlayabilirsiniz. Et seçiminizi dana eti ya da kuzu eti olarak tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınızla alakalı... Orijinal islim kebabı tarifi kıyma ile hazırlanır ve fırında pişer. Dilerseniz iç tencerede islim kebabı da hazırlayabilirsiniz. Sosu ve kebapları tencereye dizip, kısık ateşte 35 dakika pişirmelisiniz.

İSLİM KEBABI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon islim kebabı 308 kaloridir.

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